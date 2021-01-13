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    «Родители всегда учили меня выносить мусор». Гонсалес снова поругался с Неймаром

    Нападающий «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес вступили в перепалку в твиттере после матча за Суперкубок Франции (2:1).

    «Кто здесь король, Альваро?» – написал Неймар.

    «Мои родители всегда учили меня выносить мусор. «Марсель» навсегда», – ответил Гонсалес.

    • В сентябре 2020 года между футболистами случился конфликт на футбольном поле.
    • В матче 3-го тура Лиги 1 Неймар ударил Гонсалеса кулаком по голове, обвинив его в расизме, за что был удален с поля.
    • Во время той игры футболисты обменивались взаимными оскорблениями.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Неймара

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