«Родители всегда учили меня выносить мусор». Гонсалес снова поругался с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес вступили в перепалку в твиттере после матча за Суперкубок Франции (2:1).

«Кто здесь король, Альваро?» – написал Неймар.

«Мои родители всегда учили меня выносить мусор. «Марсель» навсегда», – ответил Гонсалес.

В сентябре 2020 года между футболистами случился конфликт на футбольном поле.

В матче 3-го тура Лиги 1 Неймар ударил Гонсалеса кулаком по голове, обвинив его в расизме, за что был удален с поля.

Во время той игры футболисты обменивались взаимными оскорблениями.