«Родители всегда учили меня выносить мусор». Гонсалес снова поругался с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес вступили в перепалку в твиттере после матча за Суперкубок Франции (2:1).
«Альваро, не так ли?» – написал Неймар.
«Мои родители всегда учили меня выносить мусор. «Марсель» навсегда», – ответил Гонсалес.
- В сентябре 2020 года между футболистами случился конфликт на футбольном поле.
- В матче 3-го тура Лиги 1 Неймар ударил Гонсалеса кулаком по голове, обвинив его в расизме, за что был удален с поля.
- Во время той игры футболисты обменивались взаимными оскорблениями.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
«Ты – вечная тень Пеле». Гонсалес продолжил перепалку с Неймаром
Источник: твиттер Неймара