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    Мирзов: «Спартаковский период не получился. Выходил на поле и даже мяч не мог остановить»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», рассказал о периоде выступлений за московский клуб.

    «После успешного сезона с тульским «Арсеналом», когда мы попали в Лигу Европы, меня вызывали в сборную и пригласили в «Спартак». Были и другие предложения, но я долго не думал: в «Спартак» два раза не зовут.

    Но спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах — совершенно разные вещи.

    Пришeл в «Спартак» и тренировался по два-три раза в день даже в дни восстановления — чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить.

    Я всe видел и всe понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, да, это был самый тяжeлый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается», – приводит слова Мирзова «Чемпионат».

    • По информации «Чемпионата», Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.
    • «Химки» хотят выкупить Мирзова. Срок аренды действует до лета.
    • В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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