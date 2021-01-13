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  • Мирзов: «Спартаковский период не получился. Выходил на поле и даже мяч не мог остановить»

Мирзов: «Спартаковский период не получился. Выходил на поле и даже мяч не мог остановить»

13 января 2021, 00:27
6

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», рассказал о периоде выступлений за московский клуб.

«После успешного сезона с тульским «Арсеналом», когда мы попали в Лигу Европы, меня вызывали в сборную и пригласили в «Спартак». Были и другие предложения, но я долго не думал: в «Спартак» два раза не зовут.

Но спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах — совершенно разные вещи.

Пришeл в «Спартак» и тренировался по два-три раза в день даже в дни восстановления — чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить.

Я всe видел и всe понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, да, это был самый тяжeлый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается», – приводит слова Мирзова «Чемпионат».

  • По информации «Чемпионата», Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.
  • «Химки» хотят выкупить Мирзова. Срок аренды действует до лета.
  • В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.

Мирзов – о возвращении в «Спартак»: «Всe, что было в Вегасе, остаeтся в Вегасе»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1610500011
Ладно видит косяки за собой. Иные говорят - их не поняли в Спартаке.
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paracetamol
1610511920
Мудрено свиными копытами мяч останавливать. А вот бить по нему - это уж совсем!
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portero
1610519695
Это психология, и что в Спартаке (как похоже и во всех клубах у нас) нет психологов нормальных, печалька ... штука очень важная, наверное и должность есть и люди якобы работают....
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JTherry
1610525490
"...спартаковский период у меня не получился совсем... Я всё видел и всё понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас" ...самокритично, неожиданно - в других-то клубах получается...
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zigbert
1610632446
По его игре в Спартаке было заметно что психологически он не готов к игре в команде. Мирзов хорош при игре на контратаках. Эти качества в Спартаке ему не удалось проявить. Хотя у него возможно и появится случай доказать свои лучшие качества.
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