«Чемпионат»: «Химки» близки к выкупу Мирзова. «Спартак» получит 600 тысяч евро

Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», может остаться в подмосковном клубе после окончания сезона.
По информации «Чемпионата», «Химки» близки к договоренности со «Спартаком» о выкупе полузащитника за 600 тысяч евро.
- В восьми матчах РПЛ Мирзов забил четыре гола.
- «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.