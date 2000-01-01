«Чемпионат»: «Химки» близки к выкупу Мирзова. «Спартак» получит 600 тысяч евро

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», может остаться в подмосковном клубе после окончания сезона.

По информации «Чемпионата», «Химки» близки к договоренности со «Спартаком» о выкупе полузащитника за 600 тысяч евро.