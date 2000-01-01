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    «Чемпионат»: «Химки» близки к выкупу Мирзова. «Спартак» получит 600 тысяч евро

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», может остаться в подмосковном клубе после окончания сезона.

    По информации «Чемпионата», «Химки» близки к договоренности со «Спартаком» о выкупе полузащитника за 600 тысяч евро.

    • В восьми матчах РПЛ Мирзов забил четыре гола.
    • «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: -23

      fabo53 6 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +26242

      oyabun 1 час назад

      "Такая корова нужна самому!". Будет величайшей глупостью продать достаточно неплохого игрока с правильным паспортом, особенно на фоне чрезвычайно короткой скамейки запасных. Мирзов своими голами в Арсенале доказал, что футболист он хороший. Главное правильно его использовать.

      1
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      Рейтинг: +26242

      oyabun > oyabun 47 минут назад

      Извиняюсь, в Химках. ))

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      Рейтинг: +6232

      Alekxei Z. > oyabun 38 минут назад

      А ты видел его проходы в Спартаке ? Голы ?
      С Химками автобусы не ставят и у парня полно свободного пространства, да и в защитных действиях его не видно. Мирзов игрок второй восьмёрки, Химки его команда.

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      Рейтинг: +13705

      derrik2000 > oyabun 30 минут назад

      А чё извиняться-то?
      Всё правильно написал: в "Арсенале" - не лондонском, конечно ))) - он тоже очень хорошо играл.
      По крайней мере, для такого не амбициозного клуба, как тульский Арсенал.
      У Спартака, в отличие от тульского Арсенала, совсем другие цели и задачи.
      Должны быть, по крайней мере.

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      Рейтинг: +4551

      Puddle 1 час назад

      Красная цена за этого мохнатого куска шашлыка в базарный день 300р. За килограм естественно! Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +43968

      portero 1 час назад

      Шапи мне его часто напоминает, слишком предсказуемые игроки...

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      Рейтинг: +10501

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Не уверен , что это однозначно правильное решение - парень настырный с дриблингом и характером , но вот только уж очень прямолинейный и как бы это помягче выразится - без царя в голове в своих футбольных действиях , да и в основном составе ему наверное место не найдется , но при нынешнем отсутствии запасных ??? Начинать трансферную компанию с распродаж , можно наверное только при полной уверенности , что будут качественные приобретения . " Что бы продать что-то ненужное , надо сначала купить что-то нужное " ))) , да и деньги то совсем уж смешные .

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      Рейтинг: +2370

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 58 минут назад

      Тренер нужен Мирзову подходящий,думаю заиграл бы и в Спартаке... так а денег вам вроде уже пообещали увеличить...прикупят игрочишек, хотите Дзюбу вам вернём...???

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      Рейтинг: +10501

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 25 минут назад

      Ну Дзюба нам точно не нужен , да он и сам не вернется - пусть у вас рукоблудит ))) Ну а Мирзов - ??? Не уверен что он соответствует амбициям Спартака , игрок не плохой , но ... , может это не его уровень ? Я бы попробовал еще раз , ну уж он сейчас гораздо интереснее того же Бакаева смотрится .

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      Рейтинг: +13705

      derrik2000 1 час назад

      Покупали за четыре миллиона, а продают за 600 тысяч?
      Ну, ладно...
      Всё лучше, чем ему за игру в "Химках" зарплату в Спартаке платить - ещё больше набежит.

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