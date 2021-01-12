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    Мирзов – о возвращении в «Спартак»: «Всe, что было в Вегасе, остаeтся в Вегасе»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб.

    «Как попрощался со «Спартаком» — с концами или на время? Надеюсь, на время.

    Что знаю про желание Тедеско вернуть меня в «Спартак»? Тут как в фильме: всe, что было в Вегасе, остаeтся в Вегасе», – приводит слова Мирзова «Чемпионат».

    • По информации «Чемпионата», Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.
    • «Химки» хотят выкупить Мирзова. Срок аренды действует до лета.
    • В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.01.2021 22:34
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