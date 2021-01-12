Мирзов – о возвращении в «Спартак»: «Всe, что было в Вегасе, остаeтся в Вегасе»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб.
«Как попрощался со «Спартаком» — с концами или на время? Надеюсь, на время.
Что знаю про желание Тедеско вернуть меня в «Спартак»? Тут как в фильме: всe, что было в Вегасе, остаeтся в Вегасе», – приводит слова Мирзова «Чемпионат».
- По информации «Чемпионата», Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.
- «Химки» хотят выкупить Мирзова. Срок аренды действует до лета.
- В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.
Источник: «Чемпионат»