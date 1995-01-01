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    «Чемпионат»: Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды

    «Спартак» может зимой вернуть из аренды в «Химках» полузащитника Резиуана Мирзова. Таково требование главного тренера Доменико Тедеско.

    «На возвращении Мирзова настаивает главный тренер красно-белых Доменико Тедеско», – сообщил «Чемпионату» источник.

    • «Химки» хотят выкупить Мирзова.
    • Срок аренды действует до лета.
    • В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.

    Агент Мирзова: «Резиуан ставит цель попасть в сборную»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10581

      JTherry 46 секунд назад

      на сайте Чемпионата продолжается празднование Нового года)) от Тедеско не поступало предложений по Мирзову...

      0
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      Рейтинг: +11931

      KLIM777 21 минуту назад

      прицепились к этому днарю. есть такие игроки, которые в топ клубах полный ноль, но зато в клубах по типу химок боги. Не трогайте его. Все равно на лавку сядет

      1
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      Рейтинг: +6897

      NewLife 55 минут назад

      Поменяйте на Бакаева.

      0
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      Рейтинг: +44140

      portero 2 часа назад

      Спартаку он не нужен, ну не его команда, пусть играет там где у него хоть что-то получается (плюс и фартит ему, но не в Спартаке)....

      3
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      Рейтинг: +3235

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      На лавке стало скучно без бородача?

      2
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      Рейтинг: -81

      American-Patriot > Ганнибал Лектор 41 минуту назад

      Я кайфую от вас - Зенька обосрался, ЗРК «Тор-2» не попадает, футбол играть не умеете, на МКС утечка аоздуха и вообще там что-то отвалилось. Зато Крым ваш. Б..ть от смеха давлюсь, может хорош уже... и ты опять появился, ха-ха.

      -1
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      Рейтинг: +3235

      Ганнибал Лектор > American-Patriot 11 минут назад

      Да пошел ты наxep, ублюдок.

      0
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      Рейтинг: +6288

      Старикан 2 часа назад

      Неужели на столько всё плохо, что нужно возвращать Мирзова? Не припомню чтобы он что-то дельное в Спартаке показывал...

      2
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      Рейтинг: +2008

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      И нахрена он ему нужен?

      2
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      Рейтинг: +13743

      derrik2000 2 часа назад

      Если это не новогодняя утка, то получается сам тедескин просто таки ЖАЖДЕТ, чтобы с ним досрочно расторгли контракт с полной выплатой всего того, что причитается до окончания срока контракта.

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