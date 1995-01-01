«Чемпионат»: Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды

на сайте Чемпионата продолжается празднование Нового года)) от Тедеско не поступало предложений по Мирзову...
«Спартак» может зимой вернуть из аренды в «Химках» полузащитника Резиуана Мирзова. Таково требование главного тренера Доменико Тедеско.
«На возвращении Мирзова настаивает главный тренер красно-белых Доменико Тедеско», – сообщил «Чемпионату» источник.
- «Химки» хотят выкупить Мирзова.
- Срок аренды действует до лета.
- В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.
Агент Мирзова: «Резиуан ставит цель попасть в сборную»