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Агент Мирзова: «Резиуан ставит цель попасть в сборную»

8 января 2021, 11:32
7

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, рассказал о планах своего клиента.

«Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается на его игре. Сейчас мы о выкупе и переговорах не думаем. Главное — подготовиться ко второй части сезона и отыграть его достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную.

Когда все закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака».

У него еще полтора года контракта со «Спартаком», но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на все по окончанию сезона, пока глупо загадывать», – приводит слова Клюева «СЭ».

  • Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» близки к договоренности со «Спартаком» о выкупе полузащитника за 600 тысяч евро.
  • Позже в «Спартаке» опровергли эту информацию.
  • В восьми матчах РПЛ Мирзов забил четыре гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Россия Мирзов Резиуан
Комментарии (7)
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Hektor 84
1610098230
Если только в сборную Дагестана
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portero
1610103642
В чём дело? родственников к Черчесову поговорить ро душам и можно сказать уже там....
Шутка, для тех кто доказательств потребует...
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oyabun
1610105854
Если Резиуан и вторую часть сезона проведет так же успешно в Химках, как и первую, то вернется в Спартак. Вот увидите!
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knikos
1610106882
Для начала ему надо поставить себе цель научится видеть своих партнёров , а не только ноги ближайшего соперника .
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алдан2014
1610109936
За сборную аула если только,шутники. Он же никого и ничего не видит на поле,да и мазила знатный. Звание грозы воробьев, заберёт скоро у Кержакова
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