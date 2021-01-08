Агент Мирзова: «Резиуан ставит цель попасть в сборную»

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, рассказал о планах своего клиента.

«Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается на его игре. Сейчас мы о выкупе и переговорах не думаем. Главное — подготовиться ко второй части сезона и отыграть его достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную.

Когда все закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака».

У него еще полтора года контракта со «Спартаком», но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на все по окончанию сезона, пока глупо загадывать», – приводит слова Клюева «СЭ».