Агент Мирзова: «Резиуан ставит цель попасть в сборную»

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, рассказал о планах своего клиента.
«Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается на его игре. Сейчас мы о выкупе и переговорах не думаем. Главное — подготовиться ко второй части сезона и отыграть его достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную.
Когда все закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака».
У него еще полтора года контракта со «Спартаком», но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на все по окончанию сезона, пока глупо загадывать», – приводит слова Клюева «СЭ».
- Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» близки к договоренности со «Спартаком» о выкупе полузащитника за 600 тысяч евро.
- Позже в «Спартаке» опровергли эту информацию.
- В восьми матчах РПЛ Мирзов забил четыре гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Шутка, для тех кто доказательств потребует...