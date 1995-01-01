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    Агент Мирзова: «Резиуан ставит цель попасть в сборную»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, рассказал о планах своего клиента.

    «Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается на его игре. Сейчас мы о выкупе и переговорах не думаем. Главное — подготовиться ко второй части сезона и отыграть его достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную.

    Когда все закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака».

    У него еще полтора года контракта со «Спартаком», но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на все по окончанию сезона, пока глупо загадывать», – приводит слова Клюева «СЭ».

    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» близки к договоренности со «Спартаком» о выкупе полузащитника за 600 тысяч евро.
    • Позже в «Спартаке» опровергли эту информацию.
    • В восьми матчах РПЛ Мирзов забил четыре гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7302

      Hektor 84 35 секунд назад

      Если только в сборную Дагестана

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