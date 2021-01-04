«Спартак» – о трансфере Мирзова в «Химки»: «600 тысяч? Резиуан стоит гораздо дороже»

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В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что «Химки» близки к выкупу полузащитника Резиуана Мирзова за 600 тысяч евро.
«В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. Сумма 600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже», – приводит слова одного из сотрудников клуба Sport24.
- В восьми матчах РПЛ Мирзов забил четыре гола.
- «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.