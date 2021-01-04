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    «Спартак» – о трансфере Мирзова в «Химки»: «600 тысяч? Резиуан стоит гораздо дороже»

    В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что «Химки» близки к выкупу полузащитника Резиуана Мирзова за 600 тысяч евро.

    «В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. Сумма 600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже», – приводит слова одного из сотрудников клуба Sport24.

    • В восьми матчах РПЛ Мирзов забил четыре гола.
    • «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: -23

      fabo53 6 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +13705

      derrik2000 15 минут назад

      Тогда мотайтесь и предлагайте всем подряд.
      Можно и в лондонский Арсенал: у них сейчас там всё как-то не очень.
      А что?
      Резуану всё равно, за какой Арсенал играть: хоть тульский, хоть лондонский...
      Главное, что название уже ему хорошо знакомо. )))

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      Рейтинг: +12649

      alarm 18 минут назад

      стыдно за мохнатого!

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      Рейтинг: +10501

      Persona_non_Grata 24 минуты назад

      Ну как бы да ! )

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      Рейтинг: +6232

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Торг уместен.

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