Самедов получил в «Локомотиве» должность селекционера

Бывший игрок сборной России Александр Самедов теперь работает в «Локомотиве». Он назначен старшим селекционером по молодежному футболу.
«Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо»-U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», – сказал Самедов.
- Самедов отыграл за «Локомотив» в общей сложности 9 сезонов, был капитаном, провел 215 матчей и забил 37 голов.
- В составе сборной России провел 53 матча и забил 7 голов.
- В сезонах-2013/14 и 2015/16 болельщики признавали Самедова лучшим игроком «Локомотива».
Источник: официальный сайт «Локомотива»