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    Самедов получил в «Локомотиве» должность селекционера

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов теперь работает в «Локомотиве». Он назначен старшим селекционером по молодежному футболу.

    «Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо»-U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», – сказал Самедов.

    • Самедов отыграл за «Локомотив» в общей сложности 9 сезонов, был капитаном, провел 215 матчей и забил 37 голов.
    • В составе сборной России провел 53 матча и забил 7 голов.
    • В сезонах-2013/14 и 2015/16 болельщики признавали Самедова лучшим игроком «Локомотива».

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14806

      vladimir-7 48 минут назад

      Самедов в Локо будет выращивать цветы и продавать их в спартак.

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      Рейтинг: +4101

      Павелий 52 минуты назад

      Тут всё честно: сердце - в Спартаке, но дом у него - в Локомотиве. Удачи на новом поприще!

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