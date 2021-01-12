Самедов получил в «Локомотиве» должность селекционера

Бывший игрок сборной России Александр Самедов теперь работает в «Локомотиве». Он назначен старшим селекционером по молодежному футболу.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо»-U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», – сказал Самедов.