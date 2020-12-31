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    Журналист Карпов: «Чайку» могут лишить профессионального статуса из-за подкупа арбитров и организации договорных матчей

    Стали известные новые подробности подкупа судей и организации договорных матчей с участием «Чайки».

    По информации журналиста Ивана Карпова, главную роль в коррупционной схеме исполнял бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ему помогал агент Анзор Гаргаев, близкий к президенту РПЛ Сергею Прядкину.

    Баян и Гаргаев регулярно общались с судьями и премировали их за лояльное судейство, а позже стали подкупать соперников. Сообщается, что матчи с «Армавиром» в Кубке и с «Дружбой» в ПФЛ – не единственные договорные матчи, в которых участвовала «Чайка».

    Баян распоряжался клубными деньгами – футболисты отдавали ему до 50% заработка. На них он делал ставки и вел работу по судьям и соперникам. Также Баян премировал другие команды. Так, после победы «Динамо» над «Урожаем» (конкурент «Чайки» за выход в ФНЛ) ставропольский клуб получил 300 тысяч рублей.

    В скором времени следствие и РФС опубликуют новые факты договорных матчей в исполнении «Чайки» и их соперников. За этим последует очередное снятие очков, технические поражения и многомиллионные штрафы. Не исключено, что клуб могут лишить профессионального статуса.

    • КДК РФС пожизненно отстранил от футбола четырех арбитров, получавших взятку от «Чайки». Под санкции попали Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев и Максим Матюнин.
    • «Чайка» идет на 13-м месте в РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +41678

      MaxRnD 7 минут назад

      Не надо руки к святому тянуть, чем мы хуже турок, киприотов и второй немецкой бундеслиги

      0
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      Рейтинг: +10

      cheranevgenn 7 минут назад

      Xочeшь много ceкca?! Здесь девки дaют без дeнег и обязательcтв, проcто любят SЕХ ----- https://chl.li/hotse

      0
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      Рейтинг: +5617

      серега кашин 24 минуты назад

      ну тогда и прядкина надо наказывать, а чайка и так не гранд российского футбола, что она есть что нет без разници

      1
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      Рейтинг: +852

      zarsm 38 минут назад

      Будем только рады

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