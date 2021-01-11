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  • Журналист Карпов: «Чайку» могут лишить профессионального статуса из-за подкупа арбитров и организации договорных матчей

Журналист Карпов: «Чайку» могут лишить профессионального статуса из-за подкупа арбитров и организации договорных матчей

11 января 2021, 18:47
10

Стали известные новые подробности подкупа судей и организации договорных матчей с участием «Чайки».

По информации журналиста Ивана Карпова, главную роль в коррупционной схеме исполнял бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ему помогал агент Анзор Гаргаев, близкий к президенту РПЛ Сергею Прядкину.

Баян и Гаргаев регулярно общались с судьями и премировали их за лояльное судейство, а позже стали подкупать соперников. Сообщается, что матчи с «Армавиром» в Кубке и с «Дружбой» в ПФЛ – не единственные договорные матчи, в которых участвовала «Чайка».

Баян распоряжался клубными деньгами – футболисты отдавали ему до 50% заработка. На них он делал ставки и вел работу по судьям и соперникам. Также Баян премировал другие команды. Так, после победы «Динамо» над «Урожаем» (конкурент «Чайки» за выход в ФНЛ) ставропольский клуб получил 300 тысяч рублей.

В скором времени следствие и РФС опубликуют новые факты договорных матчей в исполнении «Чайки» и их соперников. За этим последует очередное снятие очков, технические поражения и многомиллионные штрафы. Не исключено, что клуб могут лишить профессионального статуса.

  • КДК РФС пожизненно отстранил от футбола четырех арбитров, получавших взятку от «Чайки». Под санкции попали Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев и Максим Матюнин.
  • «Чайка» идет на 13-м месте в ФНЛ.

Источник: телеграм канал Ивана Карпова
Россия. ФНЛ Чайка Россия
Комментарии (10)
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zarsm
1610380471
Будем только рады
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серега кашин
1610381319
ну тогда и прядкина надо наказывать, а чайка и так не гранд российского футбола, что она есть что нет без разници
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cheranevgenn
1610382346
Xочeшь много ceкca?! Здесь девки дaют без дeнег и обязательcтв, проcто любят SЕХ ----- https://chl.li/hotse
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MaxRnD
1610382357
Не надо руки к святому тянуть, чем мы хуже турок, киприотов и второй немецкой бундеслиги
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JTherry
1610384858
«Чайка» идет на 13-м месте в РПЛ...??? ...на Бомбардире праздники не кончаются)) Чайка "играет" в ФНЛ в договорняки...
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Hektor 84
1610387390
Странных матчей и в рпл хватает а они за Чайку уцепились. Создали вид бурной деятельности.
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Ганнибал Лектор
1610387626
Веселая команда. Если хотя бы половина того, что здесь написано - правда, то всех этих деятелей, во главе с пряткиным надо держать подальше от футбола
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Axe111
1610424440
Пфф ГЕНИИ СЫСКА!!!! АХАХАХАХАХАХХАХААХАХ
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афоня72
1610560942
Ну вот, есть козёл отпущения..
Ответить
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