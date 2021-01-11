Журналист Карпов: «Чайку» могут лишить профессионального статуса из-за подкупа арбитров и организации договорных матчей

Стали известные новые подробности подкупа судей и организации договорных матчей с участием «Чайки».

По информации журналиста Ивана Карпова, главную роль в коррупционной схеме исполнял бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ему помогал агент Анзор Гаргаев, близкий к президенту РПЛ Сергею Прядкину.

Баян и Гаргаев регулярно общались с судьями и премировали их за лояльное судейство, а позже стали подкупать соперников. Сообщается, что матчи с «Армавиром» в Кубке и с «Дружбой» в ПФЛ – не единственные договорные матчи, в которых участвовала «Чайка».

Баян распоряжался клубными деньгами – футболисты отдавали ему до 50% заработка. На них он делал ставки и вел работу по судьям и соперникам. Также Баян премировал другие команды. Так, после победы «Динамо» над «Урожаем» (конкурент «Чайки» за выход в ФНЛ) ставропольский клуб получил 300 тысяч рублей.

В скором времени следствие и РФС опубликуют новые факты договорных матчей в исполнении «Чайки» и их соперников. За этим последует очередное снятие очков, технические поражения и многомиллионные штрафы. Не исключено, что клуб могут лишить профессионального статуса.