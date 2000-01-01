Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»

    КДК РФС уличил трех арбитров в обеспечении нужного результата матча за денежное вознаграждение. Речь идет об Антоне Качанове, Денисе Мезенцеве и Денисе Степанищеве.

    КДК установил, что они получили взятку от «Чайки», которая запросила нужный результат в матче ПФЛ против «Дружбы» (1:0) в августе 2018 года.

    «КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады.

    Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу ФК «Чайка». Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна», – сообщили в КДК РФС.

    • Результат указанного матча аннулирован, «Чайке» присуждено техническое поражение.
    • Ранее за подобный проступок был пожизненно отстранен судья Максим Матюнин.
    • «Чайка» в ФНЛ сейчас идет 13-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru