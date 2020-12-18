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  • Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»

Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»

18 декабря 2020, 22:45
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КДК РФС уличил трех арбитров в обеспечении нужного результата матча за денежное вознаграждение. Речь идет об Антоне Качанове, Денисе Мезенцеве и Денисе Степанищеве.

КДК установил, что они получили взятку от «Чайки», которая запросила нужный результат в матче ПФЛ против «Дружбы» (1:0) в августе 2018 года.

«КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады.

Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу ФК «Чайка». Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна», – сообщили в КДК РФС.

  • Результат указанного матча аннулирован, «Чайке» присуждено техническое поражение.
  • Ранее за подобный проступок был пожизненно отстранен судья Максим Матюнин.
  • «Чайка» в ФНЛ сейчас идет 13-й.

Источник: РФС
Россия. ФНЛ Россия. ПФЛ. Группа 1 Чайка Дружба
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