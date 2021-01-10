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  • Рабинер – о Хендриксе в «Спартаке»: «Покупка стирального порошка в «Ашане» без ажиотажа – нашли что в заслугу ставить»

Рабинер – о Хендриксе в «Спартаке»: «Покупка стирального порошка в «Ашане» без ажиотажа – нашли что в заслугу ставить»

10 января 2021, 20:50
19

Журналист «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер прокомментировал возможный переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

«Кто-то из коллег уже оговорился и назвал Йоррита Хендрикса – Джимми. Путаница с великим рокером красноречиво говорит о степени известности вероятного новичка «Спартака», запасного даже в ПСВ и никуда не уехавшего к 25 годам из чемпионата Голландии – турнира, как раз-таки и заточенного на продажу всех худо-бедно талантливых игроков при первом серьезном предложении.

Конечно, пока мы судим об игроке сугубо теоретически, крест на нем ставить неправильно. А вдруг? Но это будет именно «вдруг». Потому что непонятно, чем может игрок с такими вводными именно усилить «Спартак» на постоянной основе. А иначе зачем нужен новый легионер?

Это же крайне сомнительная история, когда человек, выходивший в стартовом составе ПСВ в трех матчах этого сезона, переходит в «Спартак» при забитой под завязку лимитной восьмерке.

Да, берут за копейки (хотя 500 тысяч евро – это трансферная сумма, а еще надо бы агентские комиссионные выяснить). Но нужны ли клубам РПЛ с претензией на приставку «топ» такие легионеры? Де Зеув на момент прихода котировался куда серьезнее, а Тиль – клиент того же агентства, между прочим – перспективнее.

Мне вот гораздо интереснее наблюдать за прогрессом Умярова, который возможен только при более или менее регулярной игровой практике, чем видеть на его месте 25-летнего запасного ПСВ. Хендриксы приходят и уходят, Умяровы могут стать стержневыми игроками на годы.

А брать Хендрикса, чтобы мотивировать Умярова, – это вообще ерунда, потому что уже есть Зобнин с Кралом, а даже если чех уедет в АПЛ, то брать на освободившуюся легионерскую вакансию надо человека или сильнее сегодня, или перспективнее завтра.

Поэтому пока отношусь к переходу Хендрикса в «Спартак» крайне настороженно. Буду рад ошибиться, но пока судьба в «Спартаке» де Зеува, Овусу-Абейе и Тила видится мне для него гораздо более реалистичной, чем судьба Промеса.

А никто не думает, что восхваляемая многими тишина по трансферу Хендрикса, – это из серии анекдота про неуловимого Джо? Почему неуловимого – потому что он никому на фиг не нужен.

Вы реальную, мощную сделку на усиление в тишине проведите, а не вот это приобретение запасного ПСВ средних лет за 500 тысяч. Нашли что себе в заслугу ставить – покупку стирального порошка в «Ашане» без ажиотажа.

Если вы верите в чудеса – верьте, ваше право. Я не вижу для этого оснований, и факт тишины, в спартаковском случае диковинный, не может подменить непонятных мотивов самого трансфера»", – написал Рабинер.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
  • Игрок всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (19)
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portero
1610301588
Восторгов нет, очень слабая надежда на авось и вдруг случится чудо и он проснется...
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Дикий Прапор
1610302436
Да, сомнительный игрок. Тем более пока непонятно с тренером. Лучше дайте шансы Умярову!
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zigbert
1610304333
Сейчас трудно определить подойдет ли он Спартаку? Нам нужен хороший опорник, разговоры о котором ведутся уже давно. Хорошие игроки и стоят гораздо больше чем 4 млн.евро.
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NewLife
1610314033
Если не ошибаюсь, С-Э через кучу других медийных компаний принадлежит озерному Ковальчуку, так что "журналисту" этого желтого издания надлежит писать всякую куйню про Спартак. Прочитал эту пургу и вспомнил анекдот: почему в парижском парке на берегу Сены нельзя спокойно заняться сексом - советами замучают.
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Hektor 84
1610317385
Пьяные бредни от желтушного не до журналюшки!!! Твое мнение ни кого не интересует.
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DOCTOR PENALTY
1610317948
" А вдруг" здесь не получится, Тедеско не тот тренер, при котором может раскрыться игрок.
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Axe111
1610344861
Очередные гениальные покупочки ахахаахахахахахах
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alefreddy
1610351408
за такие деньги нормально взять на подмену универсального игрока
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slavа0508
1610357950
А ведь прав,если брать то нормального,а если надеется на вдруг,то лучше надеется на Умярова,,,,
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мы_не_рабы
1610399895
Спартак не ставит себе в заслугу покупку футболиста. Может быть Рабинер слышит, что Спартак говорит об этом на каждом углу? Только пресса, в том числе и желтушная, обсасывает со всех сторон этот трансфер. Универсальный футболист, может сыграть в опорной зоне, слева в защите. Играл за все сборные Голландии, начиная с юношей. Поиграл в ЛЧ. Контракт заканчивается, продлевать его - не хотел, поэтому на его позицию купили игрока, его посадили в запас. Обычная история. Деньги небольшие. Умярову точно будет конкурентом, и быстрее и опытней, да и первый пас неплохой. Будем смотреть. А мнение антиспартаковца Рабинера ничего не решает. Бла-бла, как старушки на лавке у подъезда.....
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