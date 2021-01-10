Рабинер – о Хендриксе в «Спартаке»: «Покупка стирального порошка в «Ашане» без ажиотажа – нашли что в заслугу ставить»

Журналист «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер прокомментировал возможный переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

«Кто-то из коллег уже оговорился и назвал Йоррита Хендрикса – Джимми. Путаница с великим рокером красноречиво говорит о степени известности вероятного новичка «Спартака», запасного даже в ПСВ и никуда не уехавшего к 25 годам из чемпионата Голландии – турнира, как раз-таки и заточенного на продажу всех худо-бедно талантливых игроков при первом серьезном предложении.

Конечно, пока мы судим об игроке сугубо теоретически, крест на нем ставить неправильно. А вдруг? Но это будет именно «вдруг». Потому что непонятно, чем может игрок с такими вводными именно усилить «Спартак» на постоянной основе. А иначе зачем нужен новый легионер?

Это же крайне сомнительная история, когда человек, выходивший в стартовом составе ПСВ в трех матчах этого сезона, переходит в «Спартак» при забитой под завязку лимитной восьмерке.

Да, берут за копейки (хотя 500 тысяч евро – это трансферная сумма, а еще надо бы агентские комиссионные выяснить). Но нужны ли клубам РПЛ с претензией на приставку «топ» такие легионеры? Де Зеув на момент прихода котировался куда серьезнее, а Тиль – клиент того же агентства, между прочим – перспективнее.

Мне вот гораздо интереснее наблюдать за прогрессом Умярова, который возможен только при более или менее регулярной игровой практике, чем видеть на его месте 25-летнего запасного ПСВ. Хендриксы приходят и уходят, Умяровы могут стать стержневыми игроками на годы.

А брать Хендрикса, чтобы мотивировать Умярова, – это вообще ерунда, потому что уже есть Зобнин с Кралом, а даже если чех уедет в АПЛ, то брать на освободившуюся легионерскую вакансию надо человека или сильнее сегодня, или перспективнее завтра.

Поэтому пока отношусь к переходу Хендрикса в «Спартак» крайне настороженно. Буду рад ошибиться, но пока судьба в «Спартаке» де Зеува, Овусу-Абейе и Тила видится мне для него гораздо более реалистичной, чем судьба Промеса.

А никто не думает, что восхваляемая многими тишина по трансферу Хендрикса, – это из серии анекдота про неуловимого Джо? Почему неуловимого – потому что он никому на фиг не нужен.

Вы реальную, мощную сделку на усиление в тишине проведите, а не вот это приобретение запасного ПСВ средних лет за 500 тысяч. Нашли что себе в заслугу ставить – покупку стирального порошка в «Ашане» без ажиотажа.

Если вы верите в чудеса – верьте, ваше право. Я не вижу для этого оснований, и факт тишины, в спартаковском случае диковинный, не может подменить непонятных мотивов самого трансфера»", – написал Рабинер.