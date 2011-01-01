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    Рабинер – о Хендриксе в «Спартаке»: «Покупка стирального порошка в «Ашане» без ажиотажа – нашли что в заслугу ставить»

    Журналист «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер прокомментировал возможный переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

    «Кто-то из коллег уже оговорился и назвал Йоррита Хендрикса – Джимми. Путаница с великим рокером красноречиво говорит о степени известности вероятного новичка «Спартака», запасного даже в ПСВ и никуда не уехавшего к 25 годам из чемпионата Голландии – турнира, как раз-таки и заточенного на продажу всех худо-бедно талантливых игроков при первом серьезном предложении.

    Конечно, пока мы судим об игроке сугубо теоретически, крест на нем ставить неправильно. А вдруг? Но это будет именно «вдруг». Потому что непонятно, чем может игрок с такими вводными именно усилить «Спартак» на постоянной основе. А иначе зачем нужен новый легионер?

    Это же крайне сомнительная история, когда человек, выходивший в стартовом составе ПСВ в трех матчах этого сезона, переходит в «Спартак» при забитой под завязку лимитной восьмерке.

    Да, берут за копейки (хотя 500 тысяч евро – это трансферная сумма, а еще надо бы агентские комиссионные выяснить). Но нужны ли клубам РПЛ с претензией на приставку «топ» такие легионеры? Де Зеув на момент прихода котировался куда серьезнее, а Тиль – клиент того же агентства, между прочим – перспективнее.

    Мне вот гораздо интереснее наблюдать за прогрессом Умярова, который возможен только при более или менее регулярной игровой практике, чем видеть на его месте 25-летнего запасного ПСВ. Хендриксы приходят и уходят, Умяровы могут стать стержневыми игроками на годы.

    А брать Хендрикса, чтобы мотивировать Умярова, – это вообще ерунда, потому что уже есть Зобнин с Кралом, а даже если чех уедет в АПЛ, то брать на освободившуюся легионерскую вакансию надо человека или сильнее сегодня, или перспективнее завтра.

    Поэтому пока отношусь к переходу Хендрикса в «Спартак» крайне настороженно. Буду рад ошибиться, но пока судьба в «Спартаке» де Зеува, Овусу-Абейе и Тила видится мне для него гораздо более реалистичной, чем судьба Промеса.

    А никто не думает, что восхваляемая многими тишина по трансферу Хендрикса, – это из серии анекдота про неуловимого Джо? Почему неуловимого – потому что он никому на фиг не нужен.

    Вы реальную, мощную сделку на усиление в тишине проведите, а не вот это приобретение запасного ПСВ средних лет за 500 тысяч. Нашли что себе в заслугу ставить – покупку стирального порошка в «Ашане» без ажиотажа.

    Если вы верите в чудеса – верьте, ваше право. Я не вижу для этого оснований, и факт тишины, в спартаковском случае диковинный, не может подменить непонятных мотивов самого трансфера»", – написал Рабинер.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Игрок всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

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    Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Дикий Прапор 10 минут назад

      Да, сомнительный игрок. Тем более пока непонятно с тренером. Лучше дайте шансы Умярову!

      1
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      Рейтинг: +44190

      portero 24 минуты назад

      Восторгов нет, очень слабая надежда на авось и вдруг случится чудо и он проснется...

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