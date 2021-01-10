Куртуа: «Играть с «Осасуной» в снегопад было небезопасно. Футболисты не марионетки, чтобы играть при любых условиях»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал решение не переносить матч 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0). Бельгиец недоволен, что пришлось играть в снегопад.

«Спасибо сотрудникам соперника, что привели поле в порядок. Прискорбно, как поступает Примера по отношению к нам. О погодных условиях знали все.

Не думаю, что играть в Памплоне было безопасно. Футболисты не марионетки, чтобы играть при любых условиях», – полагает Куртуа.