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    Куртуа: «Играть с «Осасуной» в снегопад было небезопасно. Футболисты не марионетки, чтобы играть при любых условиях»

    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал решение не переносить матч 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0). Бельгиец недоволен, что пришлось играть в снегопад.

    «Спасибо сотрудникам соперника, что привели поле в порядок. Прискорбно, как поступает Примера по отношению к нам. О погодных условиях знали все.

    Не думаю, что играть в Памплоне было безопасно. Футболисты не марионетки, чтобы играть при любых условиях», – полагает Куртуа.

    • С вратарем согласен и главный тренер Зинедин Зидан.
    • «Реал» идет в Примере 2-м.
    • «Осасуна» занимает место в зоне вылета.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +29

      evgeniy.slam 50 минут назад

      чем выше рангом клуб, тем больше неженки.

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      Рейтинг: +4479

      BarStep 56 минут назад

      Не быть ему Яшиным, ни при каких условиях..

      0
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      Рейтинг: +911

      Михаил_Боярский 1 час назад

      Посмотрел повтор.. Я честно по сливочному нытью думал там снега по колено было, сразу вспомнил наш чемп в середине 90х в ноябре. Оранжевый мячик и тд.. А там так пару снежинок лежало. Во нытики мадридские.))

      2
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      Рейтинг: +4250

      Cleaner 2 часа назад

      Куртуа, это твоя РАБОТА! Выходить на поле и играть в футбол. Не нравится, нужно было идти в балет, там всегда тепло и сухо.

      3
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      Рейтинг: +1329

      koli4ka 2 часа назад

      носатый,ты бы уступил в тот вечер место в рамке А.Лунину,знающего,что есть снег,что есть мороз,хуже бы не стало ,но и пургу бы на погодные условия не нес...

      3
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      Рейтинг: +6072

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Куртуа , ещё не знает каково получить по ноге при минус 10 !!!

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