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    Кроос: «С нашим мастерством мы должны были создать больше моментов даже на таком тяжелом поле, как в игре с «Осасуной»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос оценил результат матча 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0). Немец недоволен количеством моментов.

    «Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством мы должны создавать больше даже на таком тяжелом поле, как в Памплоне. Состояние газона – это не оправдание.

    Замены немногое изменили в игре «Реала». Ничья – плохой помощник в борьбе за первое место», – сказал Кроос.

    • Немец провел 300-й матч за «Реал».
    • «Реал» идет в Примере 2-м.
    • «Осасуна» занимает место в зоне вылета.

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    Источник: Marca

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