Кроос: «С нашим мастерством мы должны были создать больше моментов даже на таком тяжелом поле, как в игре с «Осасуной»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос оценил результат матча 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0). Немец недоволен количеством моментов.

«Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством мы должны создавать больше даже на таком тяжелом поле, как в Памплоне. Состояние газона – это не оправдание.

Замены немногое изменили в игре «Реала». Ничья – плохой помощник в борьбе за первое место», – сказал Кроос.

Немец провел 300-й матч за «Реал».

«Реал» идет в Примере 2-м.

«Осасуна» занимает место в зоне вылета.

Зидан – о ничьей с «Осасуной»: «Это не было похоже на футбол. Матч следовало перенести»