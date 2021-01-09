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    Зидан – о ничьей с «Осасуной»: «Это не было похоже на футбол. Матч следовало перенести»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан недоволен матчем 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0). Француза не устроили погодные условия (снег).

    «Реал» делал что мог на поле, но это не было похоже на футбол. Очень тяжелые условия. Сейчас мы даже не знаем, когда вернемся в Мадрид.

    Очевидно, игру с «Осасуной» следовало перенести. Условия для игры не были соблюдены. Мы сделали то, что нам сказали», – сказал француз.

    • «Реал» идет в Примере 2-м.
    • «Осасуна» занимает место в зоне вылета.
    • Следующий матч «Реал» проведет в Суперкубке Испании против «Атлетика» (14 января).

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    Источник: Goal

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +41616

      MaxRnD 31 минуту назад

      В самом деле, это просто плевок в лицо общечеловеческим ценностям ..
      Как можно такое терпеть ? Ещё бы сделать так, чтобы яйца не мешали

      1
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      Рейтинг: +10

      zago67 55 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +12657

      alarm 1 час назад

      помню, как рылы визжали в томске, и зулусы подхрюкивали))

      0
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      Рейтинг: +44148

      portero 1 час назад

      Ну вот,а нам втирают что футбол зимой это нормально..... херовы составители календаря на декабрь...

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      Рейтинг: +907

      Михаил_Боярский 2 часа назад

      Плохой танцор - хороший папа. Мячик был квадратный или поле наклонилось? Рамосу вон все нравилось перед матчем.

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