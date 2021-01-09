Зидан – о ничьей с «Осасуной»: «Это не было похоже на футбол. Матч следовало перенести»

В самом деле, это просто плевок в лицо общечеловеческим ценностям ..
Как можно такое терпеть ? Ещё бы сделать так, чтобы яйца не мешали
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан недоволен матчем 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0). Француза не устроили погодные условия (снег).
«Реал» делал что мог на поле, но это не было похоже на футбол. Очень тяжелые условия. Сейчас мы даже не знаем, когда вернемся в Мадрид.
Очевидно, игру с «Осасуной» следовало перенести. Условия для игры не были соблюдены. Мы сделали то, что нам сказали», – сказал француз.
- «Реал» идет в Примере 2-м.
- «Осасуна» занимает место в зоне вылета.
- Следующий матч «Реал» проведет в Суперкубке Испании против «Атлетика» (14 января).
¡De camino a El Sadar!#OsasunaRealMadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/F7lazckyx5— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2021