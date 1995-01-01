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    Орлов: «Зенит» заработал в Лиге чемпионов 40 миллионов. Руководство должно быть довольно Семаком!»

    Журналист Геннадий Орлов назвал сумму, которую «Зенит» получил за участие в Лиге чемпионов. Речь идет о десятках миллионов евро.

    – Да, в Лиге чемпионов «Зенит» заработал около 40 миллионов евро – просто за то, что там побывал. С точки зрения бизнес-проекта руководство должно быть довольно Сергеем Семаком!

    – Интересно.

    – Но болельщики недовольны, что уж говорить. Ну как? Почему?! Двоякое отношение!

    – Вы наверняка знаете: Семак был близок к отставке? Или даже не обсуждалось?

    – Я думаю, не рассматривалось. Нет-нет, не рассматривалось. Думаю, если б было самое худшее...

    – Что уж хуже?

    – Если б даже последние два матча не выиграли – все равно никто бы Семака не убрал. Все-таки в «Зените» руководство менее экзотичное... Нет, тут другое слово. Не такое импульсивное!

    – Как?

    – Это к «Спартаку» отсыл.

    • «Зенит» с Семаком в 2 сезонах подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Первый официальный матч 2021 года «Зенит» проведет против «Арсенала» в Кубке России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44145

      portero 16 минут назад

      Гена ты не прав... х...ое выступление в ЛЧ и никто такой херней что показывал Зенит доволнн быть не может, 90% результата это гений тренера Семака, может конечно для него задача важнее РПЛ , но по-моему всё проще он со своей командой тренеров днищеее беспросветное...

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      Рейтинг: +12654

      alarm 1 час назад

      а спортаг заработал 40 тыщ рублей за 7 место в чемпе и теперь берёт голландского последователя дезеува, которого псв уже год пытается спихнуть хоть кому, хоть за сколько. гы-гы!

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      Рейтинг: +4052

      Гавроша 2 часа назад

      Масквабадовцы регулярно сливают еврокубки и это даже не обсуждается. Так что все правильно - все силы на чемпионат! И спартак раскатали красиво!!!

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      Рейтинг: +3360

      mutabor0992 2 часа назад

      Что этот старый хер несет?!?А репутация?А что значат слова дебет и кредит он вообще понимает???Или в сините деньги вообще не считают???Походу на болотах экология того на мозг влияет...Маркелла тому подтверждение.

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