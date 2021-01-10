Орлов: «Зенит» заработал в Лиге чемпионов 40 миллионов. Руководство должно быть довольно Семаком!»

Журналист Геннадий Орлов назвал сумму, которую «Зенит» получил за участие в Лиге чемпионов. Речь идет о десятках миллионов евро.

– Да, в Лиге чемпионов «Зенит» заработал около 40 миллионов евро – просто за то, что там побывал. С точки зрения бизнес-проекта руководство должно быть довольно Сергеем Семаком!

– Интересно.

– Но болельщики недовольны, что уж говорить. Ну как? Почему?! Двоякое отношение!

– Вы наверняка знаете: Семак был близок к отставке? Или даже не обсуждалось?

– Я думаю, не рассматривалось. Нет-нет, не рассматривалось. Думаю, если б было самое худшее...

– Что уж хуже?

– Если б даже последние два матча не выиграли – все равно никто бы Семака не убрал. Все-таки в «Зените» руководство менее экзотичное... Нет, тут другое слово. Не такое импульсивное!

– Как?

– Это к «Спартаку» отсыл.