Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Зенит» заработал в Лиге чемпионов 40 миллионов. Руководство должно быть довольно Семаком!»

Орлов: «Зенит» заработал в Лиге чемпионов 40 миллионов. Руководство должно быть довольно Семаком!»

10 января 2021, 01:53
56

Журналист Геннадий Орлов назвал сумму, которую «Зенит» получил за участие в Лиге чемпионов. Речь идет о десятках миллионов евро.

– Да, в Лиге чемпионов «Зенит» заработал около 40 миллионов евро – просто за то, что там побывал. С точки зрения бизнес-проекта руководство должно быть довольно Сергеем Семаком!

– Интересно.

– Но болельщики недовольны, что уж говорить. Ну как? Почему?! Двоякое отношение!

– Вы наверняка знаете: Семак был близок к отставке? Или даже не обсуждалось?

– Я думаю, не рассматривалось. Нет-нет, не рассматривалось. Думаю, если б было самое худшее...

– Что уж хуже?

– Если б даже последние два матча не выиграли – все равно никто бы Семака не убрал. Все-таки в «Зените» руководство менее экзотичное... Нет, тут другое слово. Не такое импульсивное!

– Как?

– Это к «Спартаку» отсыл.

  • «Зенит» с Семаком в 2 сезонах подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Первый официальный матч 2021 года «Зенит» проведет против «Арсенала» в Кубке России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
бесёнок
1610247605
должны быть довольны, что жидко обосрались? это сюр какой-то
Ответить
_Marqella_
1610260054
Зато Семак два раза в подряд выиграл чемпионство,не за горами и третье....А в ЛЧ нам и так никогда, ничего не светило...
Ответить
Жорик кекс обжорик
1610264208
меня одного удивляет как этот маразматичный дед еще живой?
Ответить
rash1959
1610264234
Гендос , подскажи ка, а кто-что оплачивает содержание и обслуживание стадиона?? Суммы немалые, судя по аппетитам зинки. Ну конечно не зинка (символическая аренда за 1 рубль в год), видимо кто то из тех кто недополучает бюджетные пособия и пенсии. Бухгалтер из гены херовый, только в статью дебет считает, а статью кредит кто то другой покроет.
Ответить
vladik12
1610267471
Возможно, Гена выжил из ума.
Ответить
Павелий
1610268714
Про Семака - бред. А так ситуация ровно такая, какой её хотел видеть Газпром: заработать хоть что-то в ЛЧ и этим громко хвастать, несмотря на ужасную игру и огромные траты. КПД Зенита стремится к нулю.
Ответить
JTherry
1610273527
зенит за последние 5 лет имеет минус 170 лимонов по трансферам... с подъёмными новичкам, арендой и зарплатами сумма переваливает далеко за минус 200 млн... Газпром ежегодно платит в УЕФА 70 млн евро... при этом Гена про 40 лимонов гордо заявляет)) наконец-то Орлов сознался: "зенит - бизнес-проект" Газпрома...
Ответить
мы_не_рабы
1610276899
Воооо как! Зенит только зарабатывает деньги, но не тратит. Семак - лучший тренер, но постоянно проваливается в ЛЧ и его менять не надо, руководство Зенита - лучшее и не импульсивное и поэтому радуется за Семака, который заработал 40 млн. евро, за то что Зенит отбыл номер в ЛЧ. Так и хочется сказать - чудны дела твои .........
Ответить
Hektor 84
1610281658
А чему они должны быть рады? Одной ничьей в шести матчах? После слов Орлова в газпроме покрутили пальцем у виска! У гены крыша протекает))))
Ответить
ВежливыйХам
1610295042
генка совсем атрофировался такую чушь несёт
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+