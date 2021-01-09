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Агент Головина: «Саше все нравится в «Монако»

9 января 2021, 14:54

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, рассматривается ли вариант с уходом игрока в другой клуб.

– С точки зрения дел агентских эта травма как-то повлияла на переговоры, на трансферную стоимость?

– Никаких серьезных переговоров мы не вели, потому что Саше все нравится в «Монако». Новый тренер, новые задачи. Он обязательно почерпнет что-то полезное от Ковача, от его идей и тренировок. Это хороший опыт, который будет позитивным и позволит прогрессировать.

– Я правильно понимаю, что в ближайшее трансферное окно перехода ждать не стоит, и в летнее, может быть, тоже?

– Сейчас ответа на этот вопрос не знает никто. Могу точно заверить, что нет никакой спешки, суеты. У Саши была первая игра после травмы, надо войти в игровой тонус, начинать попадать в игровой темп. Он сыграл 30 минут и сказал, что прилично подустал. Все-таки пауза была довольно длительная. Тренер с ним беседовал, ждет от него еще большего. Говорит: «Ты нужен команде, ты ее двигатель и тебе надо быть полностью готовым не на 30, а на все 90 минут».

– То есть на данный момент вас все устраивает в «Монако» и вы видите продолжение карьеры Александра именно в этом клубе?

– На данный момент ситуация выглядит именно таким образом. Что будет дальше, посмотрим. Не нужно загадывать и смотреть вперед слишком далеко. Сегодня ситуация такая, завтра может быть другая, а послезавтра измениться еще раз. Если какой-то клуб выйдет с конкретным предложением, которое будет интересно и для Саши, и для «Монако», то все может быть.

  • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • Россиянин забил восемь голов и сделал девять ассистов в 68 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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