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    Головин – в запасе «Монако» на матч с «Лорьяном»

    Стали известны составы команд на матч 18-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако».

    «Лорьян»: Абержель, Моффи, Буазгар, Висса, Гравийон, Делаплас, Ле Гофф, Лорьенте, Монкодуа, Морель, Нарди.

    Запасные: Амель, Грбич, Диарра, Дрейе, Лапорт, Ле Фе, Марво, Чалоба, Эрго.

    «Монако»: Манноне, Агилар, Бадиашиль, Бен-Йеддер, Гeббелс, Дисаси, Мартиньш, Сидибе, Чуамени, Фолланд, Фофана.

    Запасные: Майецки, Балло-Туре, Головин, Диоп, Йоветич, Марипан, Мийо, Силва, Павлович.

    • Это первое появление россиянина Александра Головина в заявке на матч с августа, когда он получил травму.
    • Игра начнется в 21:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Монако»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4464

      BarStep 8 минут назад

      Нормуль., пора возвращаться в игру..

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    • ...
      Рейтинг: +2108

      swot1205 19 минут назад

      мля, мы стали гордиться тем, что наш игрок где-то за рубежом в запасе...это капец

      0
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      Рейтинг: +6045

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Головин – в запасе...ну ну ! Царь вернулся !

      1
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      Рейтинг: -658

      СуперПАВ9 > САДЫЧОК 5 минут назад

      Ты свинья помалкивай

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