Головин – в запасе «Монако» на матч с «Лорьяном»

Стали известны составы команд на матч 18-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако».

«Лорьян»: Абержель, Моффи, Буазгар, Висса, Гравийон, Делаплас, Ле Гофф, Лорьенте, Монкодуа, Морель, Нарди.

Запасные: Амель, Грбич, Диарра, Дрейе, Лапорт, Ле Фе, Марво, Чалоба, Эрго.

«Монако»: Манноне, Агилар, Бадиашиль, Бен-Йеддер, Гeббелс, Дисаси, Мартиньш, Сидибе, Чуамени, Фолланд, Фофана.

Запасные: Майецки, Балло-Туре, Головин, Диоп, Йоветич, Марипан, Мийо, Силва, Павлович.