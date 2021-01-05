Sport.es: «Барселона» доверяет Гризманну и не планирует отпускать его в ближайшее время

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно.

В французском форварде заинтересован лично Рональд Куман. Главный тренер «Барселоны» доверяет 29-летнему нападающему, несмотря на то, что два последних матча он начал на скамейке запасных.

Руководство каталонцев убеждено, что Гризманн принесет команде пользу во второй части сезона.