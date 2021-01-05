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    Sport.es: «Барселона» доверяет Гризманну и не планирует отпускать его в ближайшее время

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно.

    В французском форварде заинтересован лично Рональд Куман. Главный тренер «Барселоны» доверяет 29-летнему нападающему, несмотря на то, что два последних матча он начал на скамейке запасных.

    Руководство каталонце убеждено, что Гризманн принесет команде пользу во второй части сезона.

    • Летом 2019 года Гризманна купили за 120 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.

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    Источник: Sport.es

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    05.01.2021 23:57
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