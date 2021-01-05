37-летний Квальярелла может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Главный тренер туринцев Андреа Пирло планирует усилить позицию центрального нападающего и предложил руководству клуба кандидатуру 37-летнего форварда.
- Пило и Квальярелла играли за «Ювентус» с 2011-го по 2014 год и трижды становились чемпионами Италии.
- В этом сезоне Серии А на счету Квальяреллы 7 голов 14 матчах.
- Трансферная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
- Контракт форварда с «Сампдорией» истекает летом 2021 года.
Источник: La Gazzetta dello Sport