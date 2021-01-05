Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    37-летний Квальярелла может перейти в «Ювентус»

    Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Главный тренер туринцев Андреа Пирло планирует усилить позицию центрального нападающего и предложил руководству клуба кандидатуру 37-летнего форварда.

    • Пило и Квальярелла играли за «Ювентус» с 2011-го по 2014 год и трижды становились чемпионами Италии.
    • В этом сезоне Серии А на счету Квальяреллы 7 голов 14 матчах.
    • Трансферная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
    • Контракт форварда с «Сампдорией» истекает летом 2021 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2021 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 января 2021, 21:07

      Забивать Фабио еще не разучился. Но у Ювентуса другие задачи и лучше брать игроков на перспективу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 5 января 2021, 12:56

      при всем уважении, Квальярелла уже дедушка, как он может усилить команду))) молодых лучше почаще выпускать, чтобы опыт приобрели, пока Роналду играет, пускай учатся у него, Дибала, Кулусевски, Кьеза. Вместо этого то Жиру проскочил, теперь вот Квалья)) совсем не в ту степь занесло "маэстро" Пирло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 января 2021, 12:09

      пирло скоро на дверь укажут с такими результатами и тут не до пенсионеров будет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > серега кашин 6 января 2021, 11:59

      Отсутствие конкуренции на протяжении десяти лет в сериале сыграло плохую шутку с юве. Зачем покупать звезд когда можно какого нибудь середнячка взять свободным агентом и за счет длины скамейки пройти сезон стабильно не имея достойной конкуренции. Прокатывало с сезона 2012, но в этом видимо не прокатит уже. И вот тогда придется все сэкономленные денежки выкладывать на достойные усиления, а не всякий шлак коего набрали за последние года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 5 января 2021, 12:01

      Слишком толсто. До 1 апреля далековато еще.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 января 2021, 11:28

      ну ну уж его то точно в юве руководство не позовет, это не усиление, а обуза

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11