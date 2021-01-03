Тренер «Боруссии» Д Терзич: «Мы должны попросить Холанда притормозить»

Эдин Терзич, исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии», опасается, что нападающий Эрлинг Холанд может получить новую травму, если будет перегружать себя. Нужно быть осторожным, считает Терзич.

«Холанд жаждет игры и голов. Это его качество. Однако мы должны быть осторожными и должны попросить его притормозить. Он только что вернулся после травмы.

Его желание играть видеть приятно», – сказал Терзич.