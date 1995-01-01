В Англии сообщили, что вместо Санчо «Манчестер Юнайтед» сосредоточился на трансфере Холанда

А типо толстая хапуга - агент Холанда, их не смущает?
«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Теперь англичане сосредоточились на трансфере его партнера Эрлинга Холанда, пишет «Советский спорт» со ссылкой на британскую Mirror.
От Санчо отказались из-за финансовых запросов: с учетом агентских выплат игрок стоит для манчестерцев 250 миллионов евро.
- На Холанда претендуют другие участники Лиги чемпионов.
- Норвежец стоит 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне Холанд провел 14 матчей, забил 17 голов, сделал 3 результативных паса.