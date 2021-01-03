В Англии сообщили, что вместо Санчо «Манчестер Юнайтед» сосредоточился на трансфере Холанда

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Теперь англичане сосредоточились на трансфере его партнера Эрлинга Холанда, пишет «Советский спорт» со ссылкой на британскую Mirror.

От Санчо отказались из-за финансовых запросов: с учетом агентских выплат игрок стоит для манчестерцев 250 миллионов евро.