АПЛ. «Арсенал» в гостях крупно победил «Вест Бромвич»

«Арсенал» разгромил выходца из Чемпионшипа «Вест Бромвич». Дубль оформил Александр Ляказетт.

Лондонцы забили 4+ гола в выездной игре АПЛ во второй раз после ухода Арсена Венгера в 2018 году.

Киран Тирни впервые в сезоне отметился результативным действием в АПЛ. Он стал первым шотландцем, забившим за «Арсенал» в выездной встрече АПЛ.

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс проиграл «Арсеналу» 17-й матч АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Вест Бромвич – Арсенал – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Тирни, 23; 0:2 – Сака, 28; 0:3 – Ляказетт, 60; 0:4 – Ляказетт, 64.

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