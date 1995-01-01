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    АПЛ. «Арсенал» в гостях крупно победил «Вест Бромвич»

    «Арсенал» разгромил выходца из Чемпионшипа «Вест Бромвич». Дубль оформил Александр Ляказетт.

    Лондонцы забили 4+ гола в выездной игре АПЛ во второй раз после ухода Арсена Венгера в 2018 году.

    Киран Тирни впервые в сезоне отметился результативным действием в АПЛ. Он стал первым шотландцем, забившим за «Арсенал» в выездной встрече АПЛ.

    Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс проиграл «Арсеналу» 17-й матч АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Вест Бромвич – Арсенал – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тирни, 23; 0:2 – Сака, 28; 0:3 – Ляказетт, 60; 0:4 – Ляказетт, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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