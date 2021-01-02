«Шеффилд Юнайтед» – единственная профессиональная команда Англии, забившая в сезоне менее десяти голов

На счету «Шеффилд Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ восемь голов. Это единственная команда четырех профессиональных дивизионов Англии, которая забила в сезоне менее десяти мячей.
«Шеффилд Юнайтед» провел в сезоне 17 матчей АПЛ и ни разу не победил. Это самая длинная безвыигрышная серия турнира, начатая в первом туре.
- Шеффилдцы идут в таблице последними.
- Следующий соперник по АПЛ – «Ньюкасл» (12 января).
- У «Шеффилд Юнайтед» 18-й по стоимости состав в АПЛ (172,3 миллиона евро).
Источник: Бомбардир.ру