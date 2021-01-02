«Шеффилд Юнайтед» – единственная профессиональная команда Англии, забившая в сезоне менее десяти голов

На счету «Шеффилд Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ восемь голов. Это единственная команда четырех профессиональных дивизионов Англии, которая забила в сезоне менее десяти мячей.

«Шеффилд Юнайтед» провел в сезоне 17 матчей АПЛ и ни разу не победил. Это самая длинная безвыигрышная серия турнира, начатая в первом туре.