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    Зырянов – о сборной России в Лиге наций: «Какой резон играть с более сильными соперниками, если не побеждаем Венгрию и Турцию?»

    Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о последних результатах национальной команды.

    – Что скажете о результатах сборной, которая завершила год серией из пяти матчей без побед и 0:5 в Белграде?

    – Насчет не повышения в классе в Лиге наций – какой резон играть с более сильными соперниками, если в своем дивизионе не можем обыграть Венгрию или Турцию? Мне кажется, смысла выходить дивизионом выше не было.

    В то же время не скажу, что последние результаты, это что-то катастрофическое. Все-таки Лига наций – это всего лишь замена товарищеских матчей. Главное, чтобы команда показывала результат на больших турнирах. Летом на чемпионате Европы, в отборе к ЧМ-2022. Только после этого можно оценивать нынешнюю сборную.

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    Источник: «Матч ТВ»

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