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  • Зырянов – о сборной России в Лиге наций: «Какой резон играть с более сильными соперниками, если не побеждаем Венгрию и Турцию?»

Зырянов – о сборной России в Лиге наций: «Какой резон играть с более сильными соперниками, если не побеждаем Венгрию и Турцию?»

2 января 2021, 08:48
6

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о последних результатах национальной команды.

– Что скажете о результатах сборной, которая завершила год серией из пяти матчей без побед и 0:5 в Белграде?

– Насчет не повышения в классе в Лиге наций – какой резон играть с более сильными соперниками, если в своем дивизионе не можем обыграть Венгрию или Турцию? Мне кажется, смысла выходить дивизионом выше не было.

В то же время не скажу, что последние результаты, это что-то катастрофическое. Все-таки Лига наций – это всего лишь замена товарищеских матчей. Главное, чтобы команда показывала результат на больших турнирах. Летом на чемпионате Европы, в отборе к ЧМ-2022. Только после этого можно оценивать нынешнюю сборную.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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portero
1609573612
Лига должна быть полигоном для обкатки молодежи, а у нас черчес Стариков там "обкатывает" редкий .....
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Hektor 84
1609584594
Я так понял стремиться ни к чему не надо. Бабло и так капает. Зачем выходить дивизионом выше. Можно в начале турнира не много напрячься, а в конце слить все матчи. Вот он план героя чабана! Ведь в дивизионе А так не получится. Там сборную России будут катать еще крупнее, чем Сербы. В итоге все игры с позором сольют. Чабану не стерпеть позора и придется в отставку. Оправдаться не сможет, он же считает что сборная в одной игре провалилась, а тут будет целая охапка из крупных поражений. И биатлонист с Казанским затроллят до потери сознания. И в е. бло не даст ни кому))))
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серега кашин
1609584630
ну будут по 6 голов пропускать и только
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zigbert
1609596610
Мы находимся там где и заслуживаем. В дивизионе А нам пришлось бы намного трудней.
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nemolod
1609598876
С такой игрой будет повтор Евро-2016,а о Катаре вообще надо будет забыть!
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Retiremen_VMF
1609661046
Помогу Зырянову посчитать. Спартак может один матч проиграть, а краснодар выиграть, 2 очка и 10 туров остается. О чем этот тренер говорит? Показывал бы Спартак чемпионскую игру, тогда да, но пока рановато назначать Спартак серебряными призерами, очень рано!
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