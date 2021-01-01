Зырянов: «Тедеско при любом решении судьи аплодировал скамейке «Зенита»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матча 19-го тура РПЛ.

— Вас не удивило то, насколько легко «Зенит» обыграл в последнем матче в году «Спартак»?

— Я был на игре. И мне действительно было удивительно то, как сыграл «Спартак». У моего сына есть друг, папа которого болеет за красно-белых. Так вот он сказал: «Я сам не понял, что это было».

Мне было интересно понаблюдать за реакцией Доменико Тедеско во время игры. Как он будет руководить командой в ключевом мачте за золото и после игры с «Сочи». Поэтому специально следил за коллегой. Я ведь тоже еще достаточно молодой тренер.

— И что подметили?

— При любом решении судьи — спорном или не спорном, явном или сомнительным — Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал.

Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме.

— Как вы отнеслись к скандальному эпизоду с Тедеско в Сочи?

— Я вообще считаю, что у нас самая толерантная страна в мире. И все эти обвинения высосаны из пальца.

— История с брошенной перчаткой остается актуальной или уже нет?

— Если посмотреть на 6 очков отрыва, «Спартак», естественно, остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли весной лидер позволит догнать себя. Считаю, хороший отрыв от красно-белых уже сделан. За первое место «Спартак» с «Зенитом» бороться в этом сезоне не будет.