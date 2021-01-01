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  • Зырянов: «Тедеско при любом решении судьи аплодировал скамейке «Зенита»

Зырянов: «Тедеско при любом решении судьи аплодировал скамейке «Зенита»

1 января 2021, 18:26
33

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матча 19-го тура РПЛ.

— Вас не удивило то, насколько легко «Зенит» обыграл в последнем матче в году «Спартак»?

— Я был на игре. И мне действительно было удивительно то, как сыграл «Спартак». У моего сына есть друг, папа которого болеет за красно-белых. Так вот он сказал: «Я сам не понял, что это было».

Мне было интересно понаблюдать за реакцией Доменико Тедеско во время игры. Как он будет руководить командой в ключевом мачте за золото и после игры с «Сочи». Поэтому специально следил за коллегой. Я ведь тоже еще достаточно молодой тренер.

— И что подметили?

— При любом решении судьи — спорном или не спорном, явном или сомнительным — Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал.

Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме.

— Как вы отнеслись к скандальному эпизоду с Тедеско в Сочи?

— Я вообще считаю, что у нас самая толерантная страна в мире. И все эти обвинения высосаны из пальца.

— История с брошенной перчаткой остается актуальной или уже нет?

— Если посмотреть на 6 очков отрыва, «Спартак», естественно, остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли весной лидер позволит догнать себя. Считаю, хороший отрыв от красно-белых уже сделан. За первое место «Спартак» с «Зенитом» бороться в этом сезоне не будет.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1.
  • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тедеско Доменико Зырянов Константин
Комментарии (33)
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derrik2000
1609516194
"— При любом решении судьи — спорном или не спорном, явном или сомнительным — Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал. Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме." Моё уважение Семаку за проявленное хладнокровие.
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Hektor 84
1609518194
Просто Тедеско наконец понял что попал в хаспром лигу!!! И всем заправляет хаспром! Играй или не играй разницы нет. Всё решено изначально! Зинаиде же надо место в лиге чемпионов обеспечить. А тем более теперь остается два лигочемпионских места, но со второго же через стыки надо прорываться. Значит надо обеспечить первое.
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erma
1609520173
А вдруг Тедеско аплодировал искренне, без сарказма? Хороший ведь клуб, да и в Европе всем показал силу нашего футбола!
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житель СПб
1609520465
Эта информация еще более негативно характеризует этого человека - Тедеско - в моральном плане
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NewLife
1609524184
Зырянов, у тебя мания величия ? Тедеске пох на радужную скамейку, он показывал резервному, что так судить нельзя. Большинство спартаковских болел не одобряет излишнюю эмоциональность тренера, но его тоже можно понять, он просто окуевает от того, как судят немытых онанистов и содомитов. Почему бы тебе Костя не поговорить о том, какие шансы были у немытых в Европе, и что не сбылось ? О Спартаке поговорим в конце сезона. С Новым Годом !! ПНХ !!
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piligrim1986
1609571806
ну вы бы еще родимого спросили)))) ну что еще бомж скажет?
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Ганнибал Лектор
1609572883
Тедеско мешает мания величия. Нет осознания причины игровых проблем команды. Поэтому в этом плане Тедеско - клоун, а Семак - тренер
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nik55
1609573272
бомжи обсуждайте своих-----если про Спартак сразу сбегаются свой не далекий ум показать
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paracetamol
1609598948
На дуэли Зенит пристрелил свиней как граф мелкого пропойцу (аналог грфа Безухова и Дорохова).
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