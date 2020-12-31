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    Зырянов: «Тедеско при любом решении судьи аплодировал скамейке «Зенита»

    Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матча 19-го тура РПЛ.

    — Вас не удивило то, насколько легко «Зенит» обыграл в последнем матче в году «Спартак»?

    — Я был на игре. И мне действительно было удивительно то, как сыграл «Спартак». У моего сына есть друг, папа которого болеет за красно-белых. Так вот он сказал: «Я сам не понял, что это было».

    Мне было интересно понаблюдать за реакцией Доменико Тедеско во время игры. Как он будет руководить командой в ключевом мачте за золото и после игры с «Сочи». Поэтому специально следил за коллегой. Я ведь тоже еще достаточно молодой тренер.

    — И что подметили?

    — При любом решении судьи — спорном или не спорном, явном или сомнительным — Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал.

    Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме.

    — Как вы отнеслись к скандальному эпизоду с Тедеско в Сочи?

    — Я вообще считаю, что у нас самая толерантная страна в мире. И все эти обвинения высосаны из пальца.

    — История с брошенной перчаткой остается актуальной или уже нет?

    — Если посмотреть на 6 очков отрыва, «Спартак», естественно, остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли весной лидер позволит догнать себя. Считаю, хороший отрыв от красно-белых уже сделан. За первое место «Спартак» с «Зенитом» бороться в этом сезоне не будет.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.01.2021 18:26
    Комментарии35
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      Рейтинг: +4536

      Puddle 2 часа назад

      Рыло тупое "все спартак01", вылазь, врубай капс и бомби! Или еще новый ник не придумал! Гы-гы-гы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Гавроша 2 часа назад

      Тренеры спартака всегда ведут себя неприлично! Тедеску лучше бы на поле смотрел, а то рыла не знали, что им делать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2963

      ziborock 2 часа назад

      "У моего сына есть друг, папа которого болеет за красно-белых...."
      В Питере много кто за красно-белых болеет!)))
      Спартак это вам не околоправительственный проект!!!

      3
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      Рейтинг: +22571

      пьяныйхоровод > ziborock 12 секунд назад

      Надо статую кого-нибудь из мясных в Питере поставить - и увидим всю "мощь" народной любви .

      0
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      Рейтинг: +222

      alarm2 2 часа назад

      так отодрали позорных рылов, что теперь зенит будет им в кошмарах сниться!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2963

      ziborock > alarm2 2 часа назад

      Скорей тебе Дзюба снится чем нам Зенит!)))

      2
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      Рейтинг: +6860

      NewLife 3 часа назад

      Зырянов, у тебя мания величия ? Тедеске пох на радужную скамейку, он показывал резервному, что так судить нельзя. Большинство спартаковских болел не одобряет излишнюю эмоциональность тренера, но его тоже можно понять, он просто окуевает от того, как судят немытых онанистов и содомитов. Почему бы тебе Костя не поговорить о том, какие шансы были у немытых в Европе, и что не сбылось ? О Спартаке поговорим в конце сезона. С Новым Годом !! ПНХ !!

      3
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      Рейтинг: +22571

      пьяныйхоровод > NewLife 2 часа назад

      Это Семаку насрать на прыгающего и визжащего неподалёку клоуна - скандалиста . Поинтересуйся для справки как выступает Зенитовская молодёжка под руководством Константина .
      Жаль не увидим кому дурной попрыгун будет аплодировать в Европе , когда свинарник будет сливать неликвиду из Восточной Европы .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +759

      Сергей Каспийский 4 часа назад

      Совершенно очевидно, что Тодеско не правильно провел подготовку команды и в конце сезона села на мель. СКАНДАЛ единственный его козырь! Только это дешевое оправдание. Он и сам это понимает, поэтому сматывается с России.

      3
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      ...
      Рейтинг: +13675

      derrik2000 > Сергей Каспийский 4 часа назад

      "Совершенно очевидно, что Тодеско не правильно провел подготовку команды".

      Так у него НЕТ и разнообразия тактических схем, и мотивации игроков у команды под руководством тедескина тоже - НЕТ! (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +759

      Сергей Каспийский > derrik2000 3 часа назад

      Согласен, тактика одна - навал. ПЛЮС: У команды завышенные притязания - не показывая стабильной игры в чемпионате, они при этом уже чемпионы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13675

      derrik2000 > Сергей Каспийский 3 часа назад

      "Согласен, тактика одна - навал."

      Да какой там "НАВАЛ"???
      Закинуть один мяч в ворота соперника и - БЕГОМ СТОЯТЬ СТЕНОЙ В ОБОРОНЕ!
      Причём, такая "тактика" практически со всеми командами премьер-лиги.
      Наиболее показательный пример - матч с "Тамбовом".
      Как "играли" практически до 70-й минуты с не получающим три или более месяца зарплату "Тамбовом", который в конце матча просто ДЕМОНСТРАТИВНО ВСТАЛ???!!!

      ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2473

      Kollljan > derrik2000 2 часа назад

      В последнем туре перед зимней паузой, когда Зенит драл Спартак как козла последнего, Спартак тоже демонстративно стоял? Или как?

      -1
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      Рейтинг: +13675

      derrik2000 > Kollljan 2 часа назад

      Да уж...
      Сказывается общая ДОЛБАНУТОСТЬ отдельных организмов... (((

      0
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      Рейтинг: +18

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 4 часа назад

      У меня кот "Персик" умнее чем Костя!

      3
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      Рейтинг: +5203

      житель СПб 4 часа назад

      Эта информация еще более негативно характеризует этого человека - Тедеско - в моральном плане

      1
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      Рейтинг: +3465

      mopecekca > житель СПб 4 часа назад

      Ну да, инфо от бомжа...

      3
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      Рейтинг: +5203

      житель СПб > mopecekca 47 минут назад

      Речь о Зырянове? Так он вообще во многих клубах играл, не всей душой Зенитовец. Но главное - всем известен, как порядочный человек. Так что оснований предполагать, что он обманывает - нет никаких. Тем более, что о Тедеско уже столько всего известно - что и обсуждать его не хочется. Не достоин он лично моего большого внимания.

      0
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      Рейтинг: +18

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 4 часа назад

      В Газпром лиге он еще очееень многова не видел)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3010

      erma 4 часа назад

      А вдруг Тедеско аплодировал искренне, без сарказма? Хороший ведь клуб, да и в Европе всем показал силу нашего футбола!

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