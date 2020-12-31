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    Зырянов: «Семаку уже памятник можно ставить. Ведет «Зенит» к третьему чемпионству подряд»

    Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов оценил вклад Сергея Семака в результаты клуба из Санкт-Петербурга.

    — «Зенита» ушел на перерыв с преимуществом в четыре очка от ближайшего преследователя. Вся борьба еще впереди?

    — Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему. То есть ему уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить. В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает.

    Но в любом случае — борьба за третье золото подряд дорого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате.
    • Отрыв от идущего вторым ЦСКА – четыре очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.01.2021 18:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6860

      NewLife 3 часа назад

      Когда устанешь работать языком в пятой точке, пересмотри синитовский мультик о том, как адмирал ведет своих "разбойников" к "успехам" в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +19658

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Б*я*ь! Сколько же у нас в футболе легенд! И всем памятники при жизни предлагают ставить! Пи**ец! Костя, ты же вроде вменяемый был, когда играл, чего ты несёшь?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3201

      Ганнибал Лектор 3 часа назад

      Все равно есть те, кто с пеной у рта будут требовать его отставки, ибо он физрук. Удачи Зениту и СБС!

      0
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      Рейтинг: +6221

      Alekxei Z. 3 часа назад

      На месте Семака мог быть любой, Зенит по всем параметрам сильнейший в стране.
      Нравится- не нравится , но это факт. Работу тренера надо оценивать по ЛЧ , так как внутри страны конкурентов нет.
      Любимый Спартак такую игру показывает , что приходится удивляться даже 3-му месту.
      ЦСКА ? Положа руку на сердце , все уже готовились к отставке Гончаренко, но любвиобильный Ростов как всегда отдал матч и тренер сохранил место. Карпин вообще для себя ставит цель , похоже, обыграть Спартак , а под Зенит и ЦСКА лечь не рыпаясь. Красавчик.
      Болелам Ростова хотелось бы посочувствовать , ваш удел 4-6 место , Валере больше не надо. Можете тут брызгать слюной ставить задачи , но в нужный момент команда сливает и все довольны.
      Вывод один , соперников у Зенита просто нет ,и если они с дуру не начнут лететь всем подряд ,титул у них в руках.

      3
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      Рейтинг: +3010

      erma 4 часа назад

      В Европе над нами смеются, давайте же и мы посмеемся - только вот памятник соорудим и будем смеяться опосредованно, воплотим весь абсурд в конкретном предмете.

      2
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      Рейтинг: +2640

      aaaaahhhh 4 часа назад

      из дерьма разве что...

      5
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      ...
      Рейтинг: +22571

      пьяныйхоровод > aaaaahhhh 2 часа назад

      Из твоего уже тодеске штук 20 смастырили .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2640

      aaaaahhhh > пьяныйхоровод 37 минут назад

      ты и лепил , правда без перчаток, но тебе не привыкать:)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +22571

      пьяныйхоровод > aaaaahhhh 3 минуты назад

      В своём рту подноси , может и слепим .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5555

      серега кашин 4 часа назад

      с такими финансами и я чр выиграю и с тамбовом

      5
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      ...
      Рейтинг: +22571

      пьяныйхоровод > серега кашин 2 часа назад

      Первенство ФНЛ .

      0
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      Рейтинг: +7214

      Hektor 84 5 часов назад

      Памятник из картона!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +1374

      фанат джигурды > Hektor 84 4 часа назад

      Одному уже в Подольске стоит статуя.

      3
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      Рейтинг: -490

      alarm_иг 5 часов назад

      Одно но. Не семак ведет, а админресурс. Просто фууу

      7
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