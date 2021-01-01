Зырянов: «Семаку уже памятник можно ставить. Ведет «Зенит» к третьему чемпионству подряд»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов оценил вклад Сергея Семака в результаты клуба из Санкт-Петербурга.

— «Зенита» ушел на перерыв с преимуществом в четыре очка от ближайшего преследователя. Вся борьба еще впереди?

— Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему. То есть ему уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить. В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает.

Но в любом случае — борьба за третье золото подряд дорого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим.