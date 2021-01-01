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  • Зырянов: «Семаку уже памятник можно ставить. Ведет «Зенит» к третьему чемпионству подряд»

Зырянов: «Семаку уже памятник можно ставить. Ведет «Зенит» к третьему чемпионству подряд»

1 января 2021, 18:59
15

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов оценил вклад Сергея Семака в результаты клуба из Санкт-Петербурга.

— «Зенита» ушел на перерыв с преимуществом в четыре очка от ближайшего преследователя. Вся борьба еще впереди?

— Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему. То есть ему уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить. В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает.

Но в любом случае — борьба за третье золото подряд дорого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим.

  • «Зенит» лидирует в чемпионате.
  • Отрыв от идущего вторым ЦСКА – четыре очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Зырянов Константин
Комментарии (15)
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Hektor 84
1609518458
Памятник из картона!!!
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серега кашин
1609518975
с такими финансами и я чр выиграю и с тамбовом
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aaaaahhhh
1609519076
из дерьма разве что...
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erma
1609520480
В Европе над нами смеются, давайте же и мы посмеемся - только вот памятник соорудим и будем смеяться опосредованно, воплотим весь абсурд в конкретном предмете.
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DOCTOR PENALTY
1609523963
Б*я*ь! Сколько же у нас в футболе легенд! И всем памятники при жизни предлагают ставить! Пи**ец! Костя, ты же вроде вменяемый был, когда играл, чего ты несёшь?!
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sobaka120982
1609564623
Бред такой... с таким составом зенит и без тренера должен бороться за золото... так что о памятнике загнул)))) я бы сказал наоборот семака увольнять надо так как он не состоятельный в роли тренера и это показывают результаты в Европе последние годы
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mamba9090909
1609584642
Ну насчёт памятника, это Костя погорячился, а вот то, что Сергей молодец, это да.
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Taps
1609585357
Зырянов сильно заблуждается.
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polt
1609606441
Памятник при жизни? Или хоронишь?
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Sky Spartak
1609618195
С таким ресурсом и составом как не выиграть....А игры нет вообще...только забросы на Дзюбу и всё...Хотя конкуренты ещё хуже играют )
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