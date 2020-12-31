Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    A Bola: форвард «Гремио» Пепе близок к переходу в «Порту». Им интересовался «Зенит»

    Нападающий «Гремио» Пепе может перейти в «Порту».

    По информации A Bola, португальский клуб близок к завершению сделки по трансферу 23-летнего форварда. Сообщается, что Пепе обойдется «Порту» в 13 миллионов евро.

    Ранее футболистом интересовался «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывал подписать нападающего в летнее трансферное окно.

    • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2021 21:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4536

      Puddle 1 час назад

      Жалко, что не перешел в Зенит. Смотрел подбору его голов, я думаю хряки похрюкивая вздохнули с облегчением, а МакСвиненко расслабил пукан. Гы-гы-гы!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81701
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru