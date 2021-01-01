A Bola: форвард «Гремио» Пепе близок к переходу в «Порту». Им интересовался «Зенит»

Нападающий «Гремио» Пепе может перейти в «Порту».

По информации A Bola, португальский клуб близок к завершению сделки по трансферу 23-летнего форварда. Сообщается, что Пепе обойдется «Порту» в 13 миллионов евро.

Ранее футболистом интересовался «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывал подписать нападающего в летнее трансферное окно.