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    Форвард «Гремио» Пепе может перейти в «Зенит»

    Нападающий «Гремио» Пепе в январе может оказаться в одном из европейских клубов.

    По информации Goal.com, на 23-летнего футболиста претендуют «Порту», «Севилья» и «Зенит».

    Бразильский клуб готов продать форварда за 15 миллионов евро.

    • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    21.12.2020 23:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1275

      Джой 26 минут назад

      На данный момент только Дриусси - один из аргентинских на выход. Хотят наверно(бразильца к бразильцам) Но толку то епт........Сутормин лучше Малкома сейчас играет.
      Мы лучше будем смотреть как наша молодежь какает в еврокубках - чем Малком с рукой,ой дзюбой

      0
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      Рейтинг: +3828

      Puddle 30 минут назад

      Пуканы тарасоффские уже дизелят? Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +11817

      KLIM777 > Puddle 7 минут назад

      крутят всю ночь свиньям хвосты, чтобы весь день срали

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