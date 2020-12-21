Форвард «Гремио» Пепе может перейти в «Зенит»

На данный момент только Дриусси - один из аргентинских на выход. Хотят наверно(бразильца к бразильцам) Но толку то епт........Сутормин лучше Малкома сейчас играет.
Мы лучше будем смотреть как наша молодежь какает в еврокубках - чем Малком с рукой,ой дзюбой
Нападающий «Гремио» Пепе в январе может оказаться в одном из европейских клубов.
По информации Goal.com, на 23-летнего футболиста претендуют «Порту», «Севилья» и «Зенит».
Бразильский клуб готов продать форварда за 15 миллионов евро.
- Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.