Форвард «Гремио» Пепе может перейти в «Зенит»

Нападающий «Гремио» Пепе в январе может оказаться в одном из европейских клубов.

По информации Goal.com, на 23-летнего футболиста претендуют «Порту», «Севилья» и «Зенит».

Бразильский клуб готов продать форварда за 15 миллионов евро.