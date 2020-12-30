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    «Рубин» вручил новогодние подарки детям-сиротам

    Несколько детских социальных учреждений получили подарки от «Рубина». Полный список приводит пресс-служба казанцев.

    «Рубин» поздравил с наступающим Новым годом детишек Школы-интерната #1, отделения отказных детей детского стационара при ГАУЗ ЦГКБ №18, Дома Роналда Макдоналда, Лаишевского детского дома.

    Наш клуб регулярно навещает детей и старается подарить как можно больше эмоций», – сообщили в Казани.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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