«Рубин» вручил новогодние подарки детям-сиротам

Несколько детских социальных учреждений получили подарки от «Рубина». Полный список приводит пресс-служба казанцев.
«Рубин» поздравил с наступающим Новым годом детишек Школы-интерната #1, отделения отказных детей детского стационара при ГАУЗ ЦГКБ №18, Дома Роналда Макдоналда, Лаишевского детского дома.
Наш клуб регулярно навещает детей и старается подарить как можно больше эмоций», – сообщили в Казани.
- Ранее «Рубин» выпустил новогодний клип. Солист - Леонид Слуцкий.
- Команда в РПЛ идет 9-й.
- 2021 год начнется для «Рубина» матчем со «Спартаком».
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Источник: твиттер «Рубина»