«Рубин» вручил новогодние подарки детям-сиротам

Несколько детских социальных учреждений получили подарки от «Рубина». Полный список приводит пресс-служба казанцев.

«Рубин» поздравил с наступающим Новым годом детишек Школы-интерната #1, отделения отказных детей детского стационара при ГАУЗ ЦГКБ №18, Дома Роналда Макдоналда, Лаишевского детского дома.

Наш клуб регулярно навещает детей и старается подарить как можно больше эмоций», – сообщили в Казани.

Ранее «Рубин» выпустил новогодний клип. Солист - Леонид Слуцкий .

. Команда в РПЛ идет 9-й.

2021 год начнется для «Рубина» матчем со «Спартаком».