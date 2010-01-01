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    Официально: «ПСЖ» объявил об отставке Тухеля

    «ПСЖ» объявил на официальном сайте о досрочном расторжении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

    Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит немецкому тренеру и его штабу 7 миллионов евро компенсации.

    По информации RMC Sport, новым тренером парижан должен стать бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    • Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году.
    • Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Франции и дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
    • По информации журналиста Молины, Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом».

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    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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