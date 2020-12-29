Официально: «ПСЖ» объявил об отставке Тухеля

«ПСЖ» объявил на официальном сайте о досрочном расторжении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.
Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит немецкому тренеру и его штабу 7 миллионов евро компенсации.
По информации RMC Sport, новым тренером парижан должен стать бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
- Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году.
- Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Франции и дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
- По информации журналиста Молины, Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом».
Источник: официальный сайт «ПСЖ»