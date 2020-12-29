Официально: «ПСЖ» объявил об отставке Тухеля

«ПСЖ» объявил на официальном сайте о досрочном расторжении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит немецкому тренеру и его штабу 7 миллионов евро компенсации.

По информации RMC Sport, новым тренером парижан должен стать бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.