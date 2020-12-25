Журналист Молина: Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»

Стала известна причина увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ».

Твиттер Footballogue со ссылкой на журналиста Романа Молину утверждает, что основной причиной увольнения немца стал конфликт с футболистами «ПСЖ» в матче 6-го тура ЛЧ с «Истанбулом».

В середине первого тайма команды ушли в раздевалку из-за расистских оскорблений резервного судьи Себастьяна Чолтеску в адрес тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Арбитр назвал его «черным».

По информации Молины, Тухель попросил своих футболистов вернуться на поле, чтобы победить «Истанбул» по спортивному принципу. Игроки «ПСЖ» были шокированы такой просьбой и охладели к главному тренеру.