Журналист Молина: Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»

Я думал, что его уволили, чтобы нанять Почеттино, который, как пишут французы, недавно нашел общий язык с арабским владельцем команды. Но не исключаю и того, что его уволили потому, что он немец. Немцу, как и русскому, трудно понять почему черных нельзя называть черными. Кстати, скоро и белых белыми называть тоже будет нельзя, потому что со временем до черных дойдет, что слово "белое" для белых это синоним чего-то хорошего. Например белая магия и черные армия, белые мысли и черные мысли, белая душа и черная душа. Все эти слова в странах Свободного Мира буду очень скоро запрещены, и соответствующие места в классических книгах будут переписаны, как они уже переписаны в книге Агаты Кристи "Десять ****".
Стала известна причина увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ».
Твиттер Footballogue со ссылкой на журналиста Романа Молину утверждает, что основной причиной увольнения немца стал конфликт с футболистами «ПСЖ» в матче 6-го тура ЛЧ с «Истанбулом».
В середине первого тайма команды ушли в раздевалку из-за расистских оскорблений резервного судьи Себастьяна Чолтеску в адрес тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Арбитр назвал его «черным».
По информации Молины, Тухель попросил своих футболистов вернуться на поле, чтобы победить «Истанбул» по спортивному принципу. Игроки «ПСЖ» были шокированы такой просьбой и охладели к главному тренеру.
- Матч «ПСЖ» – «Истанбул» был доигран спустя сутки. Парижане победили – 5:1.
- Ожидается, что новым тренером команды станет Маурисио Покеттино.