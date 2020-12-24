Журналист Скира: Покеттино подпишет контракт с «ПСЖ» на три года и заберет Эриксена из «Интера»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино возглавит «ПСЖ». Стороны достигли соглашения и подпишут контракт до 2023 года, сообщает журналист Николо Скира.

Вместе с Покеттино в «ПСЖ» может перейти полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. Тренер знаком с датчанином по работе в «Тоттенхэме».

Ранее директор «Интера» Беппе Маротта объявил, что Эриксен выставлен на трансфер. Он не провел в команде и года.