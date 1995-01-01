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    Журналист Скира: Покеттино подпишет контракт с «ПСЖ» на три года и заберет Эриксена из «Интера»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино возглавит «ПСЖ». Стороны достигли соглашения и подпишут контракт до 2023 года, сообщает журналист Николо Скира.

    Вместе с Покеттино в «ПСЖ» может перейти полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. Тренер знаком с датчанином по работе в «Тоттенхэме».

    Ранее директор «Интера» Беппе Маротта объявил, что Эриксен выставлен на трансфер. Он не провел в команде и года.

    • Ранее L’Equipe сообщил об отставке Тухеля.
    • «Тоттенхэм» – последнее место работы Покеттино. Аргентинец был уволен из лондонского клуба осенью 2019 года.
    • Сообщалось, что Покеттино может стать новым главным тренером «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5476

      серега кашин 21 минуту назад

      насчет эрексена еще не факт что он пойдет за Покеттино Маурисио в псж,, а не перейдет в другой более успешный клуб европы

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