Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: агенты Покеттино предложили услуги тренера «Зениту»

Metaratings: агенты Покеттино предложили услуги тренера «Зениту»

5 ноября 2020, 16:48
16

Представители Маурисио Покеттино сами предложили его услуги «Зениту», клуб сейчас ведет консультации, пишет Metaratings.

Сначала аргентинец ждал предложений от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но потом его агенты решили выйти на клубы более низкого уровня. Представителей Покеттино привлекли большие финансовые возможности и репутация «Зенита».

Между тем Manchester Evening News сообщил, что возглавить команду специалисту предложил «Манчестер Юнайтед».

  • Don Balon писал, что петербургский клуб готов платить Покеттино 10 миллионов в год.
  • Аргентинца Покеттино уволили из «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.
  • «Зенит» идет в РПЛ на втором месте, в Лиге чемпионов клуб занимает последнее место в группе.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Почеттино Маурисио
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Tsigan
1604584605
Если зенит хочет быть реальной силой в Европе, то начинать нужно с серьёзного тренера а Покетино именно такой. Под него и солидные игроки придут и глядишь Малком перестанет под лигу чемпионов травмироваться.
Ответить
derrik2000
1604584608
Ну, любят серьёзные шабашниики Зенит. ЛЮБЯТ! )))
Ответить
BRAZILES
1604585094
семак ---это нетренер для зенита --ему тренировать первую тлигу -у него нет стратегии планов вконце концов ---авторитета для игроков ---он нечего нерешает -----ему навязывают с верху ------нужно уходить срочно ------нужен тренер профессионал с большим опытом и овтаритетом
Ответить
Бенедиктус
1604586010
Нечего Зениту искать тренера на стороне. Ведь есть авторитетный тренер Радимов, уже столько лет находящийся в системе Зенита. Дайте человеку шанс и он вас не подведет, выведет клуб в ФНЛ.
Ответить
paracetamol
1604592005
10 лямов - слишком жирно. К тому же он будет воспринимать Питер как ссылку и работать спустя рукава. Как многие иносранцы до него.
Ответить
Taps
1604592570
Брать однозначно за любые деньги. Пока Семак окончательно не погубил "Зенит".
Ответить
ab15488
1604595184
Кто такой покеттино? Сколько титулов выиграл? И как так получилось, что такой шикарный спец уже год без работы? Что то драки представителей клубов из топ 5 лиг за него не наблюдается. Зенит 5 игроков аргентинцев ничему не научили, они хотят ещё и тренера оттуда попробовать.
Ответить
ilichkadr
1604598281
Вообще-то не Покеттино, а ПоЧеттино. Ничего особого в своей тренерской карьере не достиг. С «Эспаньолом» занял с командой десятое место. С «Саутгемптоном» совсем никак, а со «шпорами» второе место и дважды — третье в Премьер-лиге, И на кой Зениту за бешеные деньги сей варяг? Хватит уже Луческу с макаронником Манчини, до сих пор расхлебываем делишки этих маразматиков.
Ответить
paracetamol
1604611252
Чем больше платишь, тем хуже результат!
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
6
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Все новости
Все новости
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
6
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+