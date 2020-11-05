Metaratings: агенты Покеттино предложили услуги тренера «Зениту»

Представители Маурисио Покеттино сами предложили его услуги «Зениту», клуб сейчас ведет консультации, пишет Metaratings.
Сначала аргентинец ждал предложений от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но потом его агенты решили выйти на клубы более низкого уровня. Представителей Покеттино привлекли большие финансовые возможности и репутация «Зенита».
Между тем Manchester Evening News сообщил, что возглавить команду специалисту предложил «Манчестер Юнайтед».
- Don Balon писал, что петербургский клуб готов платить Покеттино 10 миллионов в год.
- Аргентинца Покеттино уволили из «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.
- «Зенит» идет в РПЛ на втором месте, в Лиге чемпионов клуб занимает последнее место в группе.
Источник: Metaratings