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    Metaratings: агенты Покеттино предложили услуги тренера «Зениту»

    Представители Маурисио Покеттино сами предложили его услуги «Зениту», клуб сейчас ведет консультации, пишет Metaratings.

    Сначала аргентинец ждал предложений от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но потом его агенты решили выйти на клубы более низкого уровня. Представителей Покеттино привлекли большие финансовые возможности и репутация «Зенита».

    Между тем Manchester Evening News сообщил, что возглавить команду специалисту предложил «Манчестер Юнайтед».

    • Don Balon писал, что петербургский клуб готов платить Покеттино 10 миллионов в год.
    • Аргентинца Покеттино уволили из «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.
    • «Зенит» идет в РПЛ на втором месте, в Лиге чемпионов клуб занимает последнее место в группе.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +184

      BRAZILES 12 минут назад

      семак ---это нетренер для зенита --ему тренировать первую тлигу -у него нет стратегии планов вконце концов ---авторитета для игроков ---он нечего нерешает -----ему навязывают с верху ------нужно уходить срочно ------нужен тренер профессионал с большим опытом и овтаритетом

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      Рейтинг: +10392

      alarm 15 минут назад

      за спартаг сразу стыдно стало)

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      Рейтинг: +12928

      derrik2000 20 минут назад

      Ну, любят серьёзные шабашниики Зенит.
      ЛЮБЯТ! )))

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      Рейтинг: +1305

      Tsigan 20 минут назад

      Если зенит хочет быть реальной силой в Европе, то начинать нужно с серьёзного тренера а Покетино именно такой. Под него и солидные игроки придут и глядишь Малком перестанет под лигу чемпионов травмироваться.

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