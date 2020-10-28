Don Balon: «Зенит» готов платить Покеттино 10 миллионов в год

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Зенит».

По информации Don Balon, клуб из Санкт-Петербурга предложил аргентинцу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Покеттино взял паузу на размышление.

Сообщается, что финансовые условия не являются приоритетом для Маурисио. Он хочет попасть в клуб с большими амбициями.