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    Don Balon: «Зенит» готов платить Покеттино 10 миллионов в год

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Зенит».

    По информации Don Balon, клуб из Санкт-Петербурга предложил аргентинцу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Покеттино взял паузу на размышление.

    Сообщается, что финансовые условия не являются приоритетом для Маурисио. Он хочет попасть в клуб с большими амбициями.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
    • Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с аргентинцем.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии35
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      Рейтинг: +1267

      spam2009 3 минуты назад

      Газобомжи так и не поняли, что не все покупается за деньги. Даже если они и купят Покеттино, они останутся бомжами. Вонь не смывается деньгами

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      Рейтинг: +606

      партизан84 10 минут назад

      Бабок дофига-м,
      Бабок дофига-м,
      Когда бабок дофига-м.

      0
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      Рейтинг: +2365

      Kollljan 15 минут назад

      Don Balon это, типа, фуфло как Вася Уткин или ноунейм Борзыкин, которые на ютубе обсерают всех и вся.

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      Рейтинг: +667

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 минуты назад

      Во у людей бомбит от ложных сми, какие же вы глупые

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      Рейтинг: +1656

      petrucho-spb 25 минут назад

      Это Семака хотят раскачать. Держаться, только перестроить игру, сделать перестройку и всё получится. Нахер нам эти европейцы.

      1
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      Рейтинг: +1838

      Mister_Tomsk 34 минуты назад

      пздц, вливают такие бабки и всер авно срутся. на год он придет? рубанет десятку, плюс за расторжение контракта поимеет. пора разогнать бомжей.

      0
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      Рейтинг: +875

      кто там 41 минуту назад

      Надеюсь что сегодня Боруссия ****** этих ********* с болот и ни один уважающий себя тренер в эту голубую лагуну не перейдет.

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      Рейтинг: +4517

      KPCCSPB > кто там 39 минут назад

      Бандеровская девочка, ты уже отмыл рот? Скоро на работу, а твоя грязная дырка чаевых тебе не прибавит.

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      Рейтинг: +1186

      PNZ1985 45 минут назад

      не плохая кандидатура, аля Вилаш Бомжаш

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      Рейтинг: +294

      ab15488 53 минуты назад

      Откуда такие дифирамбы покеттино? Он что то выиграл? Чемпионат или лигу чемпионов? Да, был неплохой сезон в тотенхеме и все? Сразу гений и супер тренер? Не знает ни менталитета, ни языка, очередные грабли для зенита. Ничему их жизнь не учит

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      Рейтинг: +8538

      JTherry 57 минут назад

      а можно ли доверять информации Don Balon? тем более, перед матчем в ЛЧ...

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      Рейтинг: +4261

      NewLife > JTherry 29 минут назад

      хейтеры Семака оказывают на него давление, запуская всякую дезу.

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