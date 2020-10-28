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Don Balon: «Зенит» готов платить Покеттино 10 миллионов в год

28 октября 2020, 10:39
42

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Зенит».

По информации Don Balon, клуб из Санкт-Петербурга предложил аргентинцу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Покеттино взял паузу на размышление.

Сообщается, что финансовые условия не являются приоритетом для Маурисио. Он хочет попасть в клуб с большими амбициями.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
  • Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с аргентинцем.

Источник: Don Balon

Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

Россия. Премьер-лига Зенит Почеттино Маурисио
Комментарии (42)
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алдан2014
1603870948
10 млн евро... И кто теперь скажет ,что Газпром не империя зла? Чем Семак то не угодил? Золотой дубль не устроил?
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Боцман59rus
1603874339
Он контракт со шпорами ещё не разорвал, но даже он не поможет с таким составом бревен и пенсионеров
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кто там
1603875564
Надеюсь что сегодня Боруссия ****** этих ********* с болот и ни один уважающий себя тренер в эту голубую лагуну не перейдет.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603876564
Во у людей бомбит от ложных сми, какие же вы глупые
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партизан84
1603877445
Бабок дофига-м, Бабок дофига-м, Когда бабок дофига-м.
Ответить
spam2009
1603877823
Газобомжи так и не поняли, что не все покупается за деньги. Даже если они и купят Покеттино, они останутся бомжами. Вонь не смывается деньгами
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InterMilLano1908
1603880715
Ну я не фанат синита, но народ верить дон балону это же ппц...
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Aldo.CSKA
1603881633
Он до сих пор не простил Дзюбиньо, что он отказал Тоттенхему... это единственная причина почему он не придет в Зенит
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Из Твери Леха
1603881635
Это же почти миллиард деревянных. Ничосе. Лучше Талалаева нанять за квартирку на окраине Питера.
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Cules2013
1603883250
Источник желтее Солнца (я в курсе, что оно не жёлтое), тем не менее, такая вероятность есть, т.к. у Зенита и бабки в наличии, и раньше иностранцев дорогих приглашали не раз. Нужен ли Почет Зениту? А Зенит Почету? Не уверен. Мне кажется, пока наш футбол не избавиться от дичайшей коррупции и просто вороха тупизны, то тренерам-европейцам у нас достигнуть успеха будет крайне сложно. Посему платить им непомерные з/п не вижу смысла.
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