Don Balon: «Зенит» готов платить Покеттино 10 миллионов в год

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Зенит».
По информации Don Balon, клуб из Санкт-Петербурга предложил аргентинцу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Покеттино взял паузу на размышление.
Сообщается, что финансовые условия не являются приоритетом для Маурисио. Он хочет попасть в клуб с большими амбициями.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
- Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с аргентинцем.
Источник: Don Balon
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