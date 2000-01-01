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    «Манчестер Юнайтед» предложил Покеттино возглавить команду

    Маурисио Покеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

    Клуб обратился к аргентинцу с предложением возглавить команду, пишет Manchester Evening News. Руководство «МЮ» недовольно Уле-Гуннаром Сульшером, при котором манкунианцы набрали только шесть очков в семи играх АПЛ. Будущее норвежца может решиться в выездном матче с «Эвертоном» в восьмом туре.

    Сам Покеттино хочет тренировать «МЮ» еще с декабря 2019 года.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +17827

      bset 9 минут назад

      Лучше уж в Зенит. В Европе можно не стараться - все равно проиграют. В России можно не стараться - все равно чемпионство в кабинетах нарисуют. Не работа, а красота.

      1
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      Рейтинг: +1738

      PAREVG. 11 минут назад

      А как же Зенит????

      0
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      Рейтинг: +12928

      derrik2000 40 минут назад

      Руки прочь от тренера, которому в скором времени привалит счастье возглавить БЛИСТАТЕЛЬНУЮ команду с берегов Невы!
      ))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4636

      NewLife > derrik2000 17 минут назад

      Теперь синиту останется только Сульшера газом одурманить.

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      Рейтинг: -56

      Alex_MI_5 44 минуты назад

      Какой МЮ?! синитка купит, только пару миллионов бабулек на тот свет отправят, а то денег не хватит, на пенсии еще вдруг потратят

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