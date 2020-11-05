«Манчестер Юнайтед» предложил Покеттино возглавить команду

Маурисио Покеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Клуб обратился к аргентинцу с предложением возглавить команду, пишет Manchester Evening News. Руководство «МЮ» недовольно Уле-Гуннаром Сульшером, при котором манкунианцы набрали только шесть очков в семи играх АПЛ. Будущее норвежца может решиться в выездном матче с «Эвертоном» в восьмом туре.

Сам Покеттино хочет тренировать «МЮ» еще с декабря 2019 года.