«Манчестер Юнайтед» предложил Покеттино возглавить команду

Лучше уж в Зенит. В Европе можно не стараться - все равно проиграют. В России можно не стараться - все равно чемпионство в кабинетах нарисуют. Не работа, а красота.
Маурисио Покеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Клуб обратился к аргентинцу с предложением возглавить команду, пишет Manchester Evening News. Руководство «МЮ» недовольно Уле-Гуннаром Сульшером, при котором манкунианцы набрали только шесть очков в семи играх АПЛ. Будущее норвежца может решиться в выездном матче с «Эвертоном» в восьмом туре.
Сам Покеттино хочет тренировать «МЮ» еще с декабря 2019 года.
- Ранее сообщалось, что Покеттино может возглавить «Зенит».
- «МЮ» идет в АПЛ на 15-м месте.