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    L’Equipe: «ПСЖ» уволил Тухеля

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отправлен в отставку.

    По информации L’Equipe, руководство парижан объявило немцу об отставке минувшим вечером после победы над «Страсбуром» (4:0). Одна из причин – неудачная игра в чемпионате Франции.

    Предполагалось, что Тухель доработает в «ПСЖ» до лета 2021 года, но парижане расстались с тренером за полгода до истечения его контракта.

    • Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году.
    • Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Франции и дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3968

      Puddle 11 минут назад

      Предлагаю его в спортаг! Будет сидеть на чемоданчике, а не прыгать с визгами по бровке. А потом этот чемоданчик наполнит денежкой и, радостно похрюкивая, улетит в Германию. Гыы-гыы-гыы!!!

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      Рейтинг: +961

      O-Z 36 минут назад

      В чем проблема то? ЛЧ из группы вышли. К чемпионате 3 место 1 очко отставание. Странное решение.

      0
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      Рейтинг: +10409

      JTherry 59 минут назад

      тепленькое местечко для Поккеттино освободилось в ПСЖ...

      0
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      Рейтинг: +5654

      KPCCSPB 1 час назад

      Странное решение, до финала ЛЧ довёл команду, что для ПСЖ праздник, а уволили из-за чемпа. А других наоборот, увольняли из-за ЕК.

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      Рейтинг: +5476

      серега кашин 1 час назад

      скоро еще и неймар с мбапе уйдут и псж сдуется

      0
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      Рейтинг: +4915

      Добрый Бобер 2 часа назад

      "Спартак"?

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      Рейтинг: +4042

      Cleaner > Добрый Бобер 1 час назад

      Если уж в ПСЖ не сложилось, в Спартаке Тухель совсем СТУХЛЕТ.

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