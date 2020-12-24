L’Equipe: «ПСЖ» уволил Тухеля

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отправлен в отставку.
По информации L’Equipe, руководство парижан объявило немцу об отставке минувшим вечером после победы над «Страсбуром» (4:0). Одна из причин – неудачная игра в чемпионате Франции.
Предполагалось, что Тухель доработает в «ПСЖ» до лета 2021 года, но парижане расстались с тренером за полгода до истечения его контракта.
- Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году.
- Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Франции и дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
Источник: L’Equipe