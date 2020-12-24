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L’Equipe: «ПСЖ» уволил Тухеля

24 декабря 2020, 13:49
8

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отправлен в отставку.

По информации L’Equipe, руководство парижан объявило немцу об отставке минувшим вечером после победы над «Страсбуром» (4:0). Одна из причин – неудачная игра в чемпионате Франции.

Предполагалось, что Тухель доработает в «ПСЖ» до лета 2021 года, но парижане расстались с тренером за полгода до истечения его контракта.

  • Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году.
  • Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Франции и дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Тухель Томас
Комментарии (8)
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Добрый Бобер
1608807295
"Спартак"?
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серега кашин
1608807739
скоро еще и неймар с мбапе уйдут и псж сдуется
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JTherry
1608810966
тепленькое местечко для Поккеттино освободилось в ПСЖ...
Ответить
O-Z
1608812351
В чем проблема то? ЛЧ из группы вышли. К чемпионате 3 место 1 очко отставание. Странное решение.
Ответить
zigbert
1608815240
Прошлый сезон завершился для ПСЖ на мажорной ноте. Неужели в этом нет заслуги Тухеля?
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Cules2013
1608834954
Не знаю, чем это все удивлены? Закономерная отставка. При Тухеле ПСЖ проигрывал и Кубки Франции, и в ЛЧ играл слабо. И даже новый коронавирусный формат ЛЧ и удачный жребий не помог им выиграть. В этом сезоне до последнего могли не выйти из группы, а в Лиге 1 есть шанс уступить чемпионство тому же Лиону. Помимо прочего Тухель так до конца и не смог справиться со звёздами и наладить атмосферу в раздевалке.
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Cules2013
1608835386
Кресло под ним шаталось уже давно. Выход в финал ЛЧ лишь отсрочил увольнение.
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