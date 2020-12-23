Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Маротта: «Эриксен – в списке на трансфер. Он не вписался в «Интер»

    Директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер. Датчанин не провел в команде и года.

    «Эриксен в списке футболистов на трансфер. Он изо всех сил пытался вписаться в команду, но это объективно не получилось. Это не оскорбление его профессионализма, это просто сложившаяся ситуация. Будет справедливо, если он уйдет туда, где будет играть более регулярно», – сказал Маротта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2020 23:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3949

      Puddle 34 минуты назад

      Ну и и морда у этого Маротты. Его фотку на шкаф в кухне повесить, чтобы дети конфеты не п и з д и л и. ГЫГЫГЫ!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81586
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru