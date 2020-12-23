Маротта: «Эриксен – в списке на трансфер. Он не вписался в «Интер»

Ну и и морда у этого Маротты. Его фотку на шкаф в кухне повесить, чтобы дети конфеты не п и з д и л и. ГЫГЫГЫ!
Директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер. Датчанин не провел в команде и года.
«Эриксен в списке футболистов на трансфер. Он изо всех сил пытался вписаться в команду, но это объективно не получилось. Это не оскорбление его профессионализма, это просто сложившаяся ситуация. Будет справедливо, если он уйдет туда, где будет играть более регулярно», – сказал Маротта.
- На игрока претендует «Бавария», «ПСЖ», «Арсенал».
- «Интер» купил Эриксена у «Тоттенхэма» в январе за 27 миллионов евро.
- «Интер» лидирует в Серии А.