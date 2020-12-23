Маротта: «Эриксен – в списке на трансфер. Он не вписался в «Интер»

Директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер. Датчанин не провел в команде и года.

«Эриксен в списке футболистов на трансфер. Он изо всех сил пытался вписаться в команду, но это объективно не получилось. Это не оскорбление его профессионализма, это просто сложившаяся ситуация. Будет справедливо, если он уйдет туда, где будет играть более регулярно», – сказал Маротта.