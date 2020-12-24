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    Le Parisien: «ПСЖ» заплатит Тухелю 7 миллионов за разрыв контракта

    Стала известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель за досрочное увольнение из «ПСЖ».

    Парижский клуб заплатит немецкому тренеру и его штабу 7 миллионов евро.

    • В 2016 году парижане выплатили 22 миллиона евро Лорану Блану после его увольнения.
    • Тухель тренировал «ПСЖ» с 2018 года.
    • Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Франции и дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
    • По информации журналиста Скиры, «ПСЖ» возглавит бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

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    Источник: Le Parisien

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