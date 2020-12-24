Le Parisien: «ПСЖ» заплатит Тухелю 7 миллионов за разрыв контракта

Стала известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель за досрочное увольнение из «ПСЖ».
Парижский клуб заплатит немецкому тренеру и его штабу 7 миллионов евро.
- В 2016 году парижане выплатили 22 миллиона евро Лорану Блану после его увольнения.
- Тухель тренировал «ПСЖ» с 2018 года.
- Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Франции и дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
- По информации журналиста Скиры, «ПСЖ» возглавит бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
Источник: Le Parisien