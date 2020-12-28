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    Ребров: «Кононов пытался стать брутальным, как Каррера, но игроки это не воспринимали»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о поведении бывшего главного тренера команды Олега Кононова незадолго до отставки.

    «Когда все стало плохо, Кононов затеял перемены. Схемы другие пробовал, от ворот иначе стали разыгрывать, начались какие-то шараханья. Возможно, еще и от давления – вы же помните, сколько критики в его адрес было от болельщиков и в медиа.

    Плюс он пытался измениться сам, стать брутальным, как тот же Каррера. Я не знаю, то ли сам он пришел к этому, то ли ему кто-то сказал: «Будь злым, тогда все перевернешь». Кононов, например, кулаками по столу стучал, ногой по лавке мог двинуть, но мы же видели, что это не он, что он не настоящий. Естественно, игроки все это не воспринимали.

    Когда мы вошли в отрезок с четырьмя поражениями подряд и проиграли «Уфе», Кононов пытался нас взбодрить. Говорил: «Ребята, мы на правильном пути, не должны сдаваться, нужно продолжать». Это больше напоминало лозунги, уже никто не верил, что ситуацию можно исправить.

    Кононов ушел после матча с «Оренбургом» – никогда не забуду его перед игрой на завтраке. Уставший человек в спортивном костюме, с потухшими глазами и бледно-зеленым лицом. Он просто сидел и смотрел в одну точку. Я тогда подумал: «Кажется, это все», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
    • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, шесть ничьих и 14 поражений.

    Ребров: «Однажды Кононов после обеда предложил спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта»

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    Источник: Sports.ru

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    28.12.2020 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4176

      Puddle 1 час назад

      Брутальный хряк- это что-то новенькое! Гы-гы-гы

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