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  • Ребров: «Кононов пытался стать брутальным, как Каррера, но игроки это не воспринимали»

Ребров: «Кононов пытался стать брутальным, как Каррера, но игроки это не воспринимали»

28 декабря 2020, 23:56
7

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о поведении бывшего главного тренера команды Олега Кононова незадолго до отставки.

«Когда все стало плохо, Кононов затеял перемены. Схемы другие пробовал, от ворот иначе стали разыгрывать, начались какие-то шараханья. Возможно, еще и от давления – вы же помните, сколько критики в его адрес было от болельщиков и в медиа.

Плюс он пытался измениться сам, стать брутальным, как тот же Каррера. Я не знаю, то ли сам он пришел к этому, то ли ему кто-то сказал: «Будь злым, тогда все перевернешь». Кононов, например, кулаками по столу стучал, ногой по лавке мог двинуть, но мы же видели, что это не он, что он не настоящий. Естественно, игроки все это не воспринимали.

Когда мы вошли в отрезок с четырьмя поражениями подряд и проиграли «Уфе», Кононов пытался нас взбодрить. Говорил: «Ребята, мы на правильном пути, не должны сдаваться, нужно продолжать». Это больше напоминало лозунги, уже никто не верил, что ситуацию можно исправить.

Кононов ушел после матча с «Оренбургом» – никогда не забуду его перед игрой на завтраке. Уставший человек в спортивном костюме, с потухшими глазами и бледно-зеленым лицом. Он просто сидел и смотрел в одну точку. Я тогда подумал: «Кажется, это все», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
  • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, шесть ничьих и 14 поражений.

Ребров: «Однажды Кононов после обеда предложил спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Кононов Олег
Комментарии (7)
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1609199544
Ребров с потухшими глазами, как футболер, закончился несколько лет тому назад.
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Andrew01
1609221537
Могли бы поддержать тренера и выкладываться на играх, а вы стали сливать потому что "не верили", с таким подходом вас никто не сможет заставить играть, вам все не нравится установка не та, схема поменялась.... Если каждый оставит свое мнение при себе и будет выполнять установку тренера на 100 % только тогда можно чего-то добиться. Всех кто рассуждает как Ребров пора гнать из команды, да и с футболом на высоком уровне пора заканчивать, идите вон в свое удовольствие играйте в ЛФЛ, где будете устраивать хочу не хочу, та установка или не та..... В армию надо их отправить на стажировку, где приказы сначала выполняются а потом обсуждаются, не хочешь выполнять что сказано идешь под трибунал
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Каратель помойников
1609224210
Ребров видимо хочет в будущем в когорту эхспэртом бездарей на мяч ТВ попасть)
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paracetamol
1609235856
Да все свини г-но, ни один тренер нормальный с ними ужиться не может! Что игроки, что руководство, начиная с Федуна. Рыба с головы гниет!
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zigbert
1609265810
Не получилось у Кононова в Спартаке. Когда нет результата,зачастую за это должен отвечать тренер.
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