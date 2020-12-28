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  • Ребров: «Однажды Кононов после обеда предложил спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта»

Ребров: «Однажды Кононов после обеда предложил спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта»

28 декабря 2020, 21:22
8

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, как бывший главный тренер команды Олег Кононов мотивировал футболистов.

«Однажды после командного обеда Кононов сказал: давайте сейчас все вместе споем гимн «Спартака». И просто мы встали в круг, начали петь гимн «Спартака». Он еще это все на телефон снимал. Да, выглядело как секта, но нас не смущало – наоборот, казалось прикольным, что объединены вокруг какой-то идеи.

Еще Кононов говорил, что всегда надо думать о максимуме. Если мечтать о победе в Лиге чемпионов, тогда Лига Европы будет нам по силам, выиграем ее.

Я это сейчас рассказываю не для того, чтобы посмеяться, а чтобы показать, как Олег Георгиевич на самом деле много работал и чего только ни придумывал», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
  • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, шесть ничьих и 14 поражений.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Кононов Олег
Комментарии (8)
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nik55
1609182300
3 клоуна-бомжа подымают рейтинг
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Боцман59rus
1609188928
В Пяторочках напели до плесени на прилавках , а Спартаковскую просрочку куда девать? А Учитывая, что у Федуна вообще холодильник полетел, боюсь к весне протухнет все по полной
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Plyash
1609189447
Что,поговорить больше не о чем,как вспоминать это "чмо"
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Дядя Серёжа
1609203608
Секта? Ну и ладно...
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zigbert
1609264590
Единство в команде должно быть. Гимн для этого неплохой вариант.
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