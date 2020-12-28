Ребров: «Однажды Кононов после обеда предложил спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, как бывший главный тренер команды Олег Кононов мотивировал футболистов.

«Однажды после командного обеда Кононов сказал: давайте сейчас все вместе споем гимн «Спартака». И просто мы встали в круг, начали петь гимн «Спартака». Он еще это все на телефон снимал. Да, выглядело как секта, но нас не смущало – наоборот, казалось прикольным, что объединены вокруг какой-то идеи.

Еще Кононов говорил, что всегда надо думать о максимуме. Если мечтать о победе в Лиге чемпионов, тогда Лига Европы будет нам по силам, выиграем ее.

Я это сейчас рассказываю не для того, чтобы посмеяться, а чтобы показать, как Олег Георгиевич на самом деле много работал и чего только ни придумывал», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.