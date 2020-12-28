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  • «Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Райковича 150 тысяч, сумма удвоится в случае продления контракта

«Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Райковича 150 тысяч, сумма удвоится в случае продления контракта

28 декабря 2020, 20:44
5

Стали известны финансовые условия перехода в «Локомотив» центрального защитника Слободана Райковича.

По информации «Матч ТВ», московский клуб заплатил 150 тысяч евро шотландской компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership, которая представляет интересы футболиста.

Если 31-летний серб продлит контракт, истекающий в июне 2021 года, то вышеуказанная сумма увеличится в два раза.

В текущем сезоне Райкович провел за «Локо» девять матчей, результативными действиями не отличался.

«Локомотив» получил 9,7 миллиона от продажи Миранчука, агенты – 4,8 миллиона

«Локомотив» выплатил агенту Жалолиддинова в 6,5 раз больше суммы трансфера игрокап

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Райкович Слободан
Комментарии (5)
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Черкизовский Кот
1609181462
С такой игрой наоборот агент должен платить клубу, чтобы Райковича выпускали на поле. Это же игрок уровня ФНЛ. Есть Чорлука и Мурило, а на подмену проще выпускать молодых, но никак не этого парня.
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paracetamol
1609236015
Этот лох и половины этой суммы не стоит. Прощай еще один плацкартный вагон!
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zigbert
1609242101
Пока Райкович не оправдывает возложенные на него надежды.
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