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    «Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Райковича 150 тысяч, сумма удвоится в случае продления контракта

    Стали известны финансовые условия перехода в «Локомотив» центрального защитника Слободана Райковича.

    По информации «Матч ТВ», московский клуб заплатил 150 тысяч евро шотландской компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership, которая представляет интересы футболиста.

    Если 31-летний серб продлит контракт, истекающий в июне 2021 года, то вышеуказанная сумма увеличится в два раза.

    В текущем сезоне Райкович провел за «Локо» девять матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «Матч ТВ»

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