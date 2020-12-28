«Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Райковича 150 тысяч, сумма удвоится в случае продления контракта

Стали известны финансовые условия перехода в «Локомотив» центрального защитника Слободана Райковича.

По информации «Матч ТВ», московский клуб заплатил 150 тысяч евро шотландской компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership, которая представляет интересы футболиста.

Если 31-летний серб продлит контракт, истекающий в июне 2021 года, то вышеуказанная сумма увеличится в два раза.

В текущем сезоне Райкович провел за «Локо» девять матчей, результативными действиями не отличался.

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