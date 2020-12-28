«Матч ТВ»: «Локомотив» получил 9,7 миллиона от продажи Миранчука, агенты – 4,8 миллиона

Стали известны детали сделки между «Локомотивом» и «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука.
Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. «Локомотив» получил от продажи футболиста 9,715 миллиона. Агентам было выплачено 4,785 миллиона – треть от общей суммы трансфера.
2,655 миллиона евро получил представитель компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Юрий Зайцев. Еще 2,13 миллиона были выплачены агенту Миранчука Вадиму Шпиневу.
- Миранчук появлялся в заявке «Аталанты» на 12 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
- «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.
Источник: «Матч ТВ»