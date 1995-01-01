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    «Матч ТВ»: «Локомотив» получил 9,7 миллиона от продажи Миранчука, агенты – 4,8 миллиона

    Стали известны детали сделки между «Локомотивом» и «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука.

    Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. «Локомотив» получил от продажи футболиста 9,715 миллиона. Агентам было выплачено 4,785 миллиона – треть от общей суммы трансфера.

    2,655 миллиона евро получил представитель компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Юрий Зайцев. Еще 2,13 миллиона были выплачены агенту Миранчука Вадиму Шпиневу.

    • Миранчук появлялся в заявке «Аталанты» на 12 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
    • «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2470

      sobaka120982 14 минут назад

      Интересно, понятно же что был распил, А кто себе подушку безопасности подготовил из руководства?

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      Рейтинг: +6802

      NewLife 30 минут назад

      Комиссионные Шпинева высокие, но не беспредельные, а вот то,что пошло Зайцеву через компанию (наверное офшорную) это скорей всего откат начальникам по обе стороны.

      1
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      Рейтинг: +435

      Hoahin 35 минут назад

      Только эти 4.8 миллиона были попилены не среди 2 людей, а как минимум десятка

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      Рейтинг: +396

      dragoon000320 36 минут назад

      забыли написать сколько себе в карман еще Кик с Мещеряковым положили

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      Рейтинг: +5996

      САДЫЧОК 40 минут назад

      Втюхали Миранчука..Сейчас он считается самым слабым в команде ! А , если серьезно нужно ограничить доходы таких агентов !

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      Рейтинг: +3306

      solodealer 49 минут назад

      Тимченко много лет эксклюзивно кспортировал нефть из России. Он получил состояние свыще 10 миллиардов зелени, а мы - санкции)))

      1
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      Рейтинг: +6919

      FanatSerj 51 минуту назад

      Вот этих нахлебников вообще расстрелять давно пора, жируют во время чумы, ладно там в Англии где бабки от шейхов и телевизионщиков просто с потолка бесконечно сыпятся, тут то им за кой хер такие деньги, сажать и сажать за мутные схемы.

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