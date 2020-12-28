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  • «Матч ТВ»: «Локомотив» получил 9,7 миллиона от продажи Миранчука, агенты – 4,8 миллиона

«Матч ТВ»: «Локомотив» получил 9,7 миллиона от продажи Миранчука, агенты – 4,8 миллиона

28 декабря 2020, 18:25
9

Стали известны детали сделки между «Локомотивом» и «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука.

Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. «Локомотив» получил от продажи футболиста 9,715 миллиона. Агентам было выплачено 4,785 миллиона – треть от общей суммы трансфера.

2,655 миллиона евро получил представитель компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Юрий Зайцев. Еще 2,13 миллиона были выплачены агенту Миранчука Вадиму Шпиневу.

  • Миранчук появлялся в заявке «Аталанты» на 12 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
  • «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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FanatSerj
1609170062
Вот этих нахлебников вообще расстрелять давно пора, жируют во время чумы, ладно там в Англии где бабки от шейхов и телевизионщиков просто с потолка бесконечно сыпятся, тут то им за кой хер такие деньги, сажать и сажать за мутные схемы.
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САДЫЧОК
1609170730
Втюхали Миранчука..Сейчас он считается самым слабым в команде ! А , если серьезно нужно ограничить доходы таких агентов !
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Hoahin
1609170991
Только эти 4.8 миллиона были попилены не среди 2 людей, а как минимум десятка
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NewLife
1609171281
Комиссионные Шпинева высокие, но не беспредельные, а вот то,что пошло Зайцеву через компанию (наверное офшорную) это скорей всего откат начальникам по обе стороны.
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sobaka120982
1609172262
Интересно, понятно же что был распил, А кто себе подушку безопасности подготовил из руководства?
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BRAZILES
1609178429
вот молодцы агенты ----рубяткапусту нехилую
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житель СПб
1609192869
Ужас...
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Masteralex
1609195630
а что если 2 агента значит в 2 раза больше агентских? а если было бы 3 агента, то лямов до 7 дотянули бы?
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zigbert
1609241549
Желающих погреть руки,хватает.
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