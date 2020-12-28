«Матч ТВ»: «Локомотив» получил 9,7 миллиона от продажи Миранчука, агенты – 4,8 миллиона

Стали известны детали сделки между «Локомотивом» и «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука.

Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. «Локомотив» получил от продажи футболиста 9,715 миллиона. Агентам было выплачено 4,785 миллиона – треть от общей суммы трансфера.

2,655 миллиона евро получил представитель компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Юрий Зайцев. Еще 2,13 миллиона были выплачены агенту Миранчука Вадиму Шпиневу.