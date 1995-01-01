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    «Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Жалолиддинова в 6,5 раз больше суммы трансфера игрока

    Стали известны подробности трансфера узбекского полузащитника Жасурбека Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив».

    По информации «Матч ТВ», «Бунедкор» получил 130 тысяч евро компенсации за трансфер футболиста. Представителю компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Юрию Зайцеву выплатили 850 тысяч евро компенсации.

    • Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля. Он подписал с москвичами пятилетний контракт.
    • «Локомотив» отправил узбекского форварда в аренду в «Тамбов», где он провел только один матч в Кубке России.
    • Ранее стало известно, что агенты получили треть от суммы трансфера Алексея Миранчука в «Аталанту».

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    Источник: «Матч ТВ»

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