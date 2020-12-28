«Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Жалолиддинова в 6,5 раз больше суммы трансфера игрока

Стали известны подробности трансфера узбекского полузащитника Жасурбека Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив».

По информации «Матч ТВ», «Бунедкор» получил 130 тысяч евро компенсации за трансфер футболиста. Представителю компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Юрию Зайцеву выплатили 850 тысяч евро компенсации.