«Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Жалолиддинова в 6,5 раз больше суммы трансфера игрока

Стали известны подробности трансфера узбекского полузащитника Жасурбека Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив».
По информации «Матч ТВ», «Бунедкор» получил 130 тысяч евро компенсации за трансфер футболиста. Представителю компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Юрию Зайцеву выплатили 850 тысяч евро компенсации.
- Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля. Он подписал с москвичами пятилетний контракт.
- «Локомотив» отправил узбекского форварда в аренду в «Тамбов», где он провел только один матч в Кубке России.
- Ранее стало известно, что агенты получили треть от суммы трансфера Алексея Миранчука в «Аталанту».
Источник: «Матч ТВ»