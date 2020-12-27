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  • Директор «Шахтера» Палкин: «2020-й – год разочарований. Это касаемо Луческу и его решения возглавить «Динамо»

Директор «Шахтера» Палкин: «2020-й – год разочарований. Это касаемо Луческу и его решения возглавить «Динамо»

27 декабря 2020, 13:07
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги года. Он разочаровался в Мирче Луческу.

«За время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли те события на Донбассе, мы покинули родной город. И 2020-й, который не похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира.

Год был сложным. Ты каждое утро встаешь и не знаешь, кто на этой неделе будет у тебя в составе играть. По большому счету мы занимались закрыванием дыр. Но при этом понимали, что нужно достигать результат и идти дальше.

Это был год потерь. Ушел из жизни Сергей Ателькин, который был легендарным футболистом, долгое время работал скаутом у нас. Он был открытый, порядочный, честный человек.

Это был год разочарований. Разочарований в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу и его решения возглавить нашего главного конкурента.

Но этот год принес и немало позитива. Это был год открытий. Открылись наши молодые футболисты. Окрепли те ребята, которые только начали процесс. Для нас это большой плюс и шаг вперед.

Это был год достижений, потому что мы выиграли чемпионат с рекордным отрывом от второго места, дошли до полуфинала ЛЕ. В этом сезоне вышли из группы смерти ЛЧ. Сложный год, однозначно, принесший много разочарований с точки зрения того, что происходит в мире. Но он принес и свои плюсы», – сказал Палкин.

  • Луческу возглавил «Динамо» из Киева летом.
  • До этого он 12 лет работал в «Шахтере».
  • В УПЛ сейчас лидирует «Динамо», «Шахтер» идет строчкой ниже.

Источник: ютуб-канал «Шахтера»
Украина. Премьер-лига Шахтер Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (1)
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алдан2014
1609072611
Луческу- истинный цыган,что с него взять...
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