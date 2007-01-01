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    Сычев – об участии в «Ледниковом периоде»: «Теперь моя аудитория – 55+. Это прекрасно»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский« подвел итог своего выступления в телешоу «Ледниковый период». Он катался с чемпионкой мира Марией Петровой.

    – Как изменилась твоя жизнь после «Ледникового периода»?

    – У меня прибавилось подписчиков. Теперь моя аудитория – 55+. Это прекрасно. Это другой мир, фигурное катание. Это адский труд. Пять часов в день ежедневно. Четыре месяца это длилось. Это чистый альтруизм был. Я закрыл эту историю. Тяжело.

    • На прошлой неделе в жюри проекта был Юрий Семин.
    • Шоу выходило в эфир с октября по декабрь.
    • Сычев завершил футбольную карьеру в 2018 году.

    Сычев: «Хотелось все бросить, но счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Петровой»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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