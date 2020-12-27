Сычев – об участии в «Ледниковом периоде»: «Теперь моя аудитория – 55+. Это прекрасно»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский« подвел итог своего выступления в телешоу «Ледниковый период». Он катался с чемпионкой мира Марией Петровой.
– Как изменилась твоя жизнь после «Ледникового периода»?
– У меня прибавилось подписчиков. Теперь моя аудитория – 55+. Это прекрасно. Это другой мир, фигурное катание. Это адский труд. Пять часов в день ежедневно. Четыре месяца это длилось. Это чистый альтруизм был. Я закрыл эту историю. Тяжело.
- На прошлой неделе в жюри проекта был Юрий Семин.
- Шоу выходило в эфир с октября по декабрь.
- Сычев завершил футбольную карьеру в 2018 году.
Сычев: «Хотелось все бросить, но счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Петровой»
Источник: Бомбардир.ру