Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Сычев: «Хотелось все бросить, но счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Петровой»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев подвел итог своего выступления в телешоу «Ледниковый период». Он катался с чемпионкой мира Марией Петровой.

    «Смешанные чувства. Было очень трудно, очень сложно. Казалось, это непреодолимо. Хотелось всe бросить. Но я счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Маши. Наверное, так бы не получилось, если бы катался с другой партнeршей. Маша, огромное тебе спасибо. Ты потрясающая. Ты меня не только всему научила, а показала гораздо большее, чем фигурное катание», – сказал Сычев в эфире Первого канала.

    • На прошлой неделе в жюри проекта был Юрий Семин.
    • Шоу выходило в эфир с октября по декабрь.
    • Сычев завершил футбольную карьеру в 2018 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81623
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru