Сычев: «Хотелось все бросить, но счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Петровой»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев подвел итог своего выступления в телешоу «Ледниковый период». Он катался с чемпионкой мира Марией Петровой.
«Смешанные чувства. Было очень трудно, очень сложно. Казалось, это непреодолимо. Хотелось всe бросить. Но я счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Маши. Наверное, так бы не получилось, если бы катался с другой партнeршей. Маша, огромное тебе спасибо. Ты потрясающая. Ты меня не только всему научила, а показала гораздо большее, чем фигурное катание», – сказал Сычев в эфире Первого канала.
- На прошлой неделе в жюри проекта был Юрий Семин.
- Шоу выходило в эфир с октября по декабрь.
- Сычев завершил футбольную карьеру в 2018 году.
Источник: «Чемпионат»