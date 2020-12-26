Сычев: «Хотелось все бросить, но счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Петровой»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев подвел итог своего выступления в телешоу «Ледниковый период». Он катался с чемпионкой мира Марией Петровой.

«Смешанные чувства. Было очень трудно, очень сложно. Казалось, это непреодолимо. Хотелось всe бросить. Но я счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Маши. Наверное, так бы не получилось, если бы катался с другой партнeршей. Маша, огромное тебе спасибо. Ты потрясающая. Ты меня не только всему научила, а показала гораздо большее, чем фигурное катание», – сказал Сычев в эфире Первого канала.