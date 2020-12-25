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  • Глава «Уфы» – о Газизове: «В «Спартаке» нужно участвовать в политических интригах, а он был слишком честен и открыт»

Глава «Уфы» – о Газизове: «В «Спартаке» нужно участвовать в политических интригах, а он был слишком честен и открыт»

25 декабря 2020, 10:25
5

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, почему у Шамиля Газизова не получилось закрепиться в «Спартаке».

— Вы гордитесь тем, какую карьеру он сделал?

— Безусловно, и сейчас о Башкирии часто говорят именно в контексте Шамиля. Вся Россия говорила о том, что Башкортостан — место, где рождаются такие талантливые управленцы. Куда можно поднять выше, чем в «Спартак»?

— У вас наверняка есть мнение, почему у него не пошло в Москве.

— Я ему сразу сказал: «Шамиль, тебе будет тяжело. Ты хороший управленец, отлично разбираешься в футболе, возможно, лучше всех в России, но ты не политик и не интриган». А в Москве, на таких высотах, нужно быть политиком и участвовать в политических интригах. Он не про это.

Он говорит: «Подождите, я же делаю то, то и то, зачем вы мне мешаете?» Наверное, он был слишком честен и открыт в Москве, а так на этой высоте действовать нельзя. Это, кстати, одна из причин, по которой я при первой же возможности постоянно смывался из Москвы на родину. Я уже пять раз возвращался в Башкирию.

— В Башкирии разве всего этого не нужно? Неужели вы предоставили ему полную автономию?

— Он величина здесь, все признают его вес и знают, что он лучший специалист региона по футболу. Безоговорочно. Конечно, ему было проще и спокойнее работать тут, люди прислушивались к нему, как к Ванге. Как раз поэтому, думаю, что сейчас, перебирая варианты о дальнейшем развитии карьеры, Шамилю будет интереснее подумать о возвращении домой.

— Вы делаете шаги в его сторону?

— Если он скажет, что хочет домой, то вопрос точно будет рассмотрен. Все кадровые решения такого уровня в нашей восточной республике принимает один человек. И я думаю, что ему такое предложение будет интересно.

— Вы видите ценный кадр на рынке, высоко его оцениваете, он свободен. И считаете, что он был бы хорош для вашей команды…

— Мы уже пригласили Газизова об этом побеседовать. Пока он не готов, он в состоянии грогги, и его можно понять. Ему важно принять решение, куда двигаться дальше, поэтому его никто не торопит, но, повторюсь, мы были бы рады с ним поговорить.

  • Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что предложил Газизову вернуться в клуб.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь. До этого он занимал аналогичную должность в «Уфе».
  • Газизов покинул «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении на пост спортивного директора Дмитрия Попова.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1608882404
Правильно. Нужно создать партию "Спартак" Так.
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NewLife
1608892874
"Башкортостан — место, где рождаются такие талантливые управленцы" Флаг вам в руки, только не посылайте своих гениев в Спартак. У нас ваш управленец отметился только ежедневным балабольством, провалил трансферты, выставил влвдельца на деньги, когда приволок два неликвида.
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DOCTOR PENALTY
1608893134
Сами вы во всём виноваты: ваш засланный в Спартак агент Зарема не справилась с заданием, не смогла удержать Шамиля в клубе, видимо в какой-то части недоработала с Федуном. ) Ну, а если серьёзно, везде и во всём сейчас так, во всех регионах. Дальше говорить не могу - попаду под статью. **
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alp
1608896557
прям в политических? интересно, а газизов за ВВ или за "отравленного"?
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BRAZILES
1608902620
за три месяца работы?--о какой честности и интриге вы говорите?-----он там простоненужен был
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