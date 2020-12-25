Глава «Уфы» – о Газизове: «В «Спартаке» нужно участвовать в политических интригах, а он был слишком честен и открыт»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, почему у Шамиля Газизова не получилось закрепиться в «Спартаке».

— Вы гордитесь тем, какую карьеру он сделал?

— Безусловно, и сейчас о Башкирии часто говорят именно в контексте Шамиля. Вся Россия говорила о том, что Башкортостан — место, где рождаются такие талантливые управленцы. Куда можно поднять выше, чем в «Спартак»?

— У вас наверняка есть мнение, почему у него не пошло в Москве.

— Я ему сразу сказал: «Шамиль, тебе будет тяжело. Ты хороший управленец, отлично разбираешься в футболе, возможно, лучше всех в России, но ты не политик и не интриган». А в Москве, на таких высотах, нужно быть политиком и участвовать в политических интригах. Он не про это.

Он говорит: «Подождите, я же делаю то, то и то, зачем вы мне мешаете?» Наверное, он был слишком честен и открыт в Москве, а так на этой высоте действовать нельзя. Это, кстати, одна из причин, по которой я при первой же возможности постоянно смывался из Москвы на родину. Я уже пять раз возвращался в Башкирию.

— В Башкирии разве всего этого не нужно? Неужели вы предоставили ему полную автономию?

— Он величина здесь, все признают его вес и знают, что он лучший специалист региона по футболу. Безоговорочно. Конечно, ему было проще и спокойнее работать тут, люди прислушивались к нему, как к Ванге. Как раз поэтому, думаю, что сейчас, перебирая варианты о дальнейшем развитии карьеры, Шамилю будет интереснее подумать о возвращении домой.

— Вы делаете шаги в его сторону?

— Если он скажет, что хочет домой, то вопрос точно будет рассмотрен. Все кадровые решения такого уровня в нашей восточной республике принимает один человек. И я думаю, что ему такое предложение будет интересно.

— Вы видите ценный кадр на рынке, высоко его оцениваете, он свободен. И считаете, что он был бы хорош для вашей команды…

— Мы уже пригласили Газизова об этом побеседовать. Пока он не готов, он в состоянии грогги, и его можно понять. Ему важно принять решение, куда двигаться дальше, поэтому его никто не торопит, но, повторюсь, мы были бы рады с ним поговорить.