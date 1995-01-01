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    Глава «Уфы» – о Газизове: «В «Спартаке» нужно участвовать в политических интригах, а он был слишком честен и открыт»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, почему у Шамиля Газизова не получилось закрепиться в «Спартаке».

    — Вы гордитесь тем, какую карьеру он сделал?

    — Безусловно, и сейчас о Башкирии часто говорят именно в контексте Шамиля. Вся Россия говорила о том, что Башкортостан — место, где рождаются такие талантливые управленцы. Куда можно поднять выше, чем в «Спартак»?

    — У вас наверняка есть мнение, почему у него не пошло в Москве.

    — Я ему сразу сказал: «Шамиль, тебе будет тяжело. Ты хороший управленец, отлично разбираешься в футболе, возможно, лучше всех в России, но ты не политик и не интриган». А в Москве, на таких высотах, нужно быть политиком и участвовать в политических интригах. Он не про это.

    Он говорит: «Подождите, я же делаю то, то и то, зачем вы мне мешаете?» Наверное, он был слишком честен и открыт в Москве, а так на этой высоте действовать нельзя. Это, кстати, одна из причин, по которой я при первой же возможности постоянно смывался из Москвы на родину. Я уже пять раз возвращался в Башкирию.

    — В Башкирии разве всего этого не нужно? Неужели вы предоставили ему полную автономию?

    — Он величина здесь, все признают его вес и знают, что он лучший специалист региона по футболу. Безоговорочно. Конечно, ему было проще и спокойнее работать тут, люди прислушивались к нему, как к Ванге. Как раз поэтому, думаю, что сейчас, перебирая варианты о дальнейшем развитии карьеры, Шамилю будет интереснее подумать о возвращении домой.

    — Вы делаете шаги в его сторону?

    — Если он скажет, что хочет домой, то вопрос точно будет рассмотрен. Все кадровые решения такого уровня в нашей восточной республике принимает один человек. И я думаю, что ему такое предложение будет интересно.

    — Вы видите ценный кадр на рынке, высоко его оцениваете, он свободен. И считаете, что он был бы хорош для вашей команды…

    — Мы уже пригласили Газизова об этом побеседовать. Пока он не готов, он в состоянии грогги, и его можно понять. Ему важно принять решение, куда двигаться дальше, поэтому его никто не торопит, но, повторюсь, мы были бы рады с ним поговорить.

    • Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что предложил Газизову вернуться в клуб.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь. До этого он занимал аналогичную должность в «Уфе».
    • Газизов покинул «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении на пост спортивного директора Дмитрия Попова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: -1176

      net zenit1967 49 минут назад

      билять !питерские недоспецы футбола алармопсовые налетели!куда деваться?кпссник !кто бы говорил о чести и достоинстве,только не ты с алармопсовыми?ваше сборище всех обгаживает с ног до головы!ты же не человек!ты нацист!тебе все человеческое чуждо!так что помалкивай!и как вас только модераторы и админы сайта здесь держат?

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      Рейтинг: +5705

      KPCCSPB > net zenit1967 10 минут назад

      Во, Наташка плакать пришла, ты только тут можешь что-то кукарекнуть, а сам знаешь, что в жизни от меня щемился бы, как с у ч к а. Забей пасть свою пропитую, неудачник и девственник, иди с соседом бутылку раздави, и дальше доживай свои ниучемные дни, в своём сарае, крыса и ссыкло галимое. Ты не инвалид, только потому что далеко находишься, так бы ты давно уже под себя ссался, петушара убогая, которую с детского садика щемят все, а ты бегал к папке и скулил, а он тебя писдошил, потому что он хотел сына, а получилась дочка вроде тебя которая весь сайт своими слезами и соплями испачкала. Смотря на то, что ты пишешь, я вообще не понимаю, как ты дожил до таких лет, у тебя в голове пустота, ты настолько тупой, что даже не можешь понять, насколько ты туп. Типичный неудачник как ты, который ничего не добился по жизни, и скулит на сайтах. Я представляю, как бы ты визжала, когда я бы тебя писдошил черта.

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      Рейтинг: +4075

      Cleaner 50 минут назад

      Газизов был слишком болтлив на своем посту. И Кокорина подписал. Косячил, потому и пнули. По делу.

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      Рейтинг: +5705

      KPCCSPB 1 час назад

      Нету чести у свинок, нету. Есть только высокомерие, которое каждый год в Питере топчат, и не только.

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      Рейтинг: +4361

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Правильно. Нужно создать партию "Спартак" Так.

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      Рейтинг: +7274

      Литейный4 1 час назад

      Зато Газизов бросил перчатку, которую смаковали и облизывали спартачи целую неделю. А она бряк и не долетела, а там же
      шмякнулась в гумно свинячее. Гыгыгы

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