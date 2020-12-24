«Уфа» предложила Газизову вернуться на пост гендиректора клуба

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что башкирский клуб предложил Шамилю Газизову вернуться на должность гендиректора команды.

«Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до Нового года принимать решение не будет, всe после», – приводит слова Шайбекова «Чемпионат».