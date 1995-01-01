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    «Уфа» предложила Газизову вернуться на пост гендиректора клуба

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что башкирский клуб предложил Шамилю Газизову вернуться на должность гендиректора команды.

    «Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до Нового года принимать решение не будет, всe после», – приводит слова Шайбекова «Чемпионат».

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь. До этого он занимал аналогичную должность в «Уфе».
    • Газизов покинул «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении на пост спортивного директора Дмитрия Попова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12473

      alarm 12 минут назад

      хорошая командировка в тарасофку. 5 месяцев, 3 ляма))

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