«Уфа» предложила Газизову вернуться на пост гендиректора клуба

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что башкирский клуб предложил Шамилю Газизову вернуться на должность гендиректора команды.
«Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до Нового года принимать решение не будет, всe после», – приводит слова Шайбекова «Чемпионат».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь. До этого он занимал аналогичную должность в «Уфе».
- Газизов покинул «Спартак» из-за несогласия с решением о назначении на пост спортивного директора Дмитрия Попова.
Источник: «Чемпионат»