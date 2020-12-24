Metaratings: Де Дзерби передал прессе информацию о предложении «Спартака» для улучшения своего имиджа

Стали известны детали переговоров «Спартака» с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

По информации Metaratings, клуб связался с итальянским специалистом не напрямую, а через посредников. Де Дзерби ответил на предложение «Спартака» отказом.

Кроме того, тренер осознанно допустил утечку в итальянскую прессу – этим Де Дзерби хотел добиться улучшения своего имиджа. Он рассчитывает повышение в статусе и зарплате.