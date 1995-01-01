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    Metaratings: Де Дзерби передал прессе информацию о предложении «Спартака» для улучшения своего имиджа

    Стали известны детали переговоров «Спартака» с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

    По информации Metaratings, клуб связался с итальянским специалистом не напрямую, а через посредников. Де Дзерби ответил на предложение «Спартака» отказом.

    Кроме того, тренер осознанно допустил утечку в итальянскую прессу – этим Де Дзерби хотел добиться улучшения своего имиджа. Он рассчитывает повышение в статусе и зарплате.

    • Представитель Де Дзерби назвал слухом новость о предложении «Спартака».
    • La Gazetta dello Sport сообщала, что «Спартак» предлагал тренеру зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19489

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Де Дзерский поступок.

      0
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      Рейтинг: +5657

      KPCCSPB 1 час назад

      Глумлением над слабым клубом, авторитет поднимает, как-то некрасиво.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7169

      Литейный4 1 час назад

      Роберто Спартаку соссуоло показал. Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12473

      alarm 1 час назад

      стыдно за тарасовских сассуоловцев!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Презрение к имени вождя восставших рабов автоматически возвысит этого итальянца до уровня Римской знати)

      3
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      Рейтинг: +3818

      Гавроша 2 часа назад

      Любой физрук пославший спартак сразу повышается в статусе!!!

      4
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      Рейтинг: +5477

      серега кашин 2 часа назад

      не тем путем пошел

      0
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      Рейтинг: +3985

      Puddle 2 часа назад

      Для улучшения???

      4
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