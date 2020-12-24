Metaratings: Де Дзерби передал прессе информацию о предложении «Спартака» для улучшения своего имиджа

Стали известны детали переговоров «Спартака» с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
По информации Metaratings, клуб связался с итальянским специалистом не напрямую, а через посредников. Де Дзерби ответил на предложение «Спартака» отказом.
Кроме того, тренер осознанно допустил утечку в итальянскую прессу – этим Де Дзерби хотел добиться улучшения своего имиджа. Он рассчитывает повышение в статусе и зарплате.
- Представитель Де Дзерби назвал слухом новость о предложении «Спартака».
- La Gazetta dello Sport сообщала, что «Спартак» предлагал тренеру зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.
Источник: Metaratings