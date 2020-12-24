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  • Кикнадзе – о «Локомотиве»: «Это были интересные два года. Думаю, что сделано немало»

Кикнадзе – о «Локомотиве»: «Это были интересные два года. Думаю, что сделано немало»

24 декабря 2020, 14:31
14

Бывший гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об уходе из московского клуба.

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде.

Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.

Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам.

Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», – приводит слова Кикнадзе «Матч ТВ».

  • Вчера «Локомотив» объявил об отставке Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.
  • Кикнадзе работал в клубе с декабря 2018 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (14)
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Князев
1608809881
Конечно. Карманы распухли.
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plehanov6
1608811071
Конечно, сделано немало! Говна ты принес "паровозам", чуть-чуть меньше, в отличие от гон..на, червиченко, " Спартаку"!!! Теперь будут расхлебывать...
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Боцман59rus
1608816334
#профессиАнал
Ответить
PAREVG.
1608818048
Гори в АДУ, грызун проклятый.
Ответить
Евгений Агеев
1608818530
Да, H@_Х_yиveртил ты не мало!
Ответить
Guinnesss
1608818955
Клоун, устроил распил, развалил что можно, поставил тренеришку, ещё что-то вякает.
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leprik12
1608820185
Да наделано немало или правильно натворено
Ответить
DOCTOR PENALTY
1608824690
Миньеточку..., а кто отвечать будет за это "немало"?..
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veikan
1608835019
Николич не спасёт гоните его в месте с Кикнадзе.
Ответить
житель СПб
1608836046
Вот гнилой человек...
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