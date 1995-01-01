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    Кикнадзе – о «Локомотиве»: «Это были интересные два года. Думаю, что сделано немало»

    Бывший гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об уходе из московского клуба.

    «Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде.

    Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.

    Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам.

    Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», – приводит слова Кикнадзе «Матч ТВ».

    • Вчера «Локомотив» объявил об отставке Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.
    • Кикнадзе работал в клубе с декабря 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3269

      serppion 6 минут назад

      Парнишка больше думал об административно-управленческой команде, чем о спортивной. Конечно, ему не до футбола было.

      0
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      Рейтинг: +4042

      Cleaner 37 минут назад

      Выгнан Семин, команда в болоте. Сделано немало. Еще год Кикнадзе и Локо опустился бы в ФНЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +551

      plehanov6 57 минут назад

      Конечно, сделано немало! Говна ты принес "паровозам", чуть-чуть меньше, в отличие от гон..на, червиченко, " Спартаку"!!! Теперь будут расхлебывать...

      2
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      Рейтинг: +659

      Князев 1 час назад

      Конечно. Карманы распухли.

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